Kiga-Ausbau in Eningen beginnt ab Februar

ENINGEN. Auch in Eningen sind Kinderbetreuungsplätze knapp. Abhilfe schaffen soll neben dem Neubau des Kindergartens St. Raphael auch die Erweiterung des Tommentalkindergartens. Die Baubeschlüsse für beide Projekte wurden im Mai des vergangenen Jahres gefasst, nun hat der Technische Ausschuss des Gemeinderats die Fensterarbeiten für die Erweiterung des Tommentalkindergartens in Höhe von 85.300 Euro vergeben. Eine erste Ausschreibung war mangels Angeboten zunächst aufgehoben worden. Nach erneuter Ausschreibung sind nun zwei Angebote bei der Gemeinde eingegangen. Das günstigste Angebot liegt jetzt sogar 18 Prozent unter der ursprünglichen Kostenberechnung. Insgesamt will die Gemeinde rund 707.000 Euro in den Ausbau des Tommentalkindergartens investieren. Laut Bauzeitenplan soll Mitte Februar mit den Bauarbeiten begonnen werden. (mewe)