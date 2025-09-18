Im Pfullinger Kutscherhaus gibt's mittwochs wieder Kuchen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Immer mehr Menschen sind einsam - auch jüngere, sagt Britta Eichler, Quartierskoordinatorin und unter anderem für die Begegnungsstätte Kutscherhaus im Pfullinger Samariterstift zuständig. Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Begegnungsstätte, und dort jetzt - nach einer überlangen Coronapause - mittwochs wieder Kaffee und Kuchen. Dafür sorgt ein neunköpfiges ehrenamtliches Team.

Teammitglied Bettina Bamberg war ganz überrascht, als sie erfahren hatte, dass es das Café im Kutscherhaus so nicht mehr gab, wie vor Corona. Zwar können die Besucher und Bewohner des Samariterstifts weiterhin dort einen Kaffee trinken, aber Kuchen gab's nicht mehr. Und vielen in der Stadt war's nicht mehr bewusst, dass die gemütlichen Sofas und Sessel eigentlich mal auch die Bürger eingeladen hatten, dort mit den Heimbewohnern einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. »Das kann doch nicht sein«, hatte sich Bettina Bamberg gedacht und das Thema in einer Sitzung der Stiftung Zeit für Menschen angesprochen.

Die wiederum ist an die Heimleitung des Samariterstifts herangetreten, um Möglichkeiten für eine Wiederaufnahme des Cafébetriebs zu erörtern. Das sei letztlich gar nicht so einfach gewesen. Neue Vorschriften, etwa dass die Frauen keinen selbst gebackenen Kuchen anbieten dürfen oder die klare wirtschaftliche Trennung vom Betrieb des Samariterstifts, kamen hinzu. Letztlich gelang es aber, alle Probleme zu lösen und seit Mittwoch gibt es einmal in der Woche wieder Kuchen zum Kaffee und die Gelegenheit zum gemütlichen Schwätzle.

Weitere Helfer willkommen

»Wollen Sie auch einen Sekt?« - »Warum nicht«, antwortete, die ältere Dame, die an diesem Nachmittag der erste Gast war und zur Runde stieß, die gerade ein Gläschen auf die Eröffnung des Cafés trank. Das Team zusammenzubekommen, war gar nicht schwierig, wie Bettina Bamberg berichtete. Bei neun Helferinnen kommt jede etwa alle zwei Monate dran: »Damit kriege ich jeden«, erklärte sie mit einem Schmunzeln. Weitere Helfer sind gleichwohl willkommen. Die holen den Kuchen ab, dekorieren die Tische, bringen demjenigen, der ihn nicht selber holen kann, den Kuchen an den Tisch und sorgen am Ende für Ordnung, spülen etwa das Geschirr. Vor allem aber sind sie Ansprech- und Gesprächspartner. Bamberg kann sich gut vorstellen, auch mal mit Freunden oder der Familie ins Café zu sitzen. Apropos sitzen: Die Stiftung Zeit für Menschen finanziert auch zwei neue Sessel für das rund 25 Sitzplätze große Café.

»Es ist wichtig, dass man sich trifft«, sagte Britta Eichler. Es geht um Begegnung. »Man lernt Menschen kennen, es werden Kontakte geknüpft, Freundschaften entwickeln sich und letztlich hilft man sich gegenseitig. Das ist ein einfaches Konzept.« Und das Konzept des Kutscherhauses seit mehr als einem Vierteljahrhundert, es schafft Raum für Begegnungen. Das Café ist ein Bestandteil davon. »Ich freue mich so, dass das jetzt wieder möglich ist.«

Das gemütliche »Café am Park« öffnet jeden Mittwochnachmittag von 14.30 bis 17 Uhr und bietet Kaffee, Tee und frischen Kuchen in Selbstbedienung an. (GEA)