Hängt bald eine Deutschland-Flagge vor dem Pfullinger Rathaus?

PFULLINGEN. Eine Deutschland-Flagge vor dem Pfullinger Rathaus: Ginge es nach der SPD-Fraktion, würde die Bundesflagge dort dauerhaft wehen. Als »sichtbares und kontinuierliches Zeichen für unsere demokratische Grundordnung«, wie es in dem dazugehörigen Antrag der Sozialdemokraten heißt. In der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Pfullinger Gemeinderats wurde darüber diskutiert.

Das Thema sei ihm schön länger im Kopf umher geschwirrt, sagte Berkay Temelli (SPD). Nachdem er es seinen Fraktionskollegen Walter Fromm und Thomas Mürdter vorgestellt hatte, sei dann die Idee zum Antrag gekommen. »Unsere Freiheit und Demokratie ist nicht nur in Gefahr, sondern akut bedroht«, sagte Temelli. Die Bundesflagge vor dem Rathaus symbolisiere für ihn Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und föderale Ordnung. Es gehe darum, der AfD und nationalsozialistisch Gesinnten den Wind aus den Segeln zu nehmen und das mit der Deutschland-Flagge als sichtbares Zeichen.

Nationalflagge hängt in Nachbarländern

»Die Flagge soll ein Wir-Gefühl hervorrufen und zeigen, dass Deutschland stabil ist«, sagte Temelli. Pfullingen sei seine Heimat genauso wie Deutschland und er wolle beides nicht an faschistisch gesinnte Menschen verlieren. Für die SPD sei das Hissen der Bundesflagge ein Ausdruck von verantwortungsvollem, demokratischem Patriotismus, wie er in vielen Nachbarländern wie Frankreich oder Österreich und in Nachbarstädten wie Balingen schon gelebt werde.

Rechtlich orientiert sich die Stadt Pfullingen aktuell an der Verwaltungsvorschrift des baden-württembergischen Staatsministeriums zur Beflaggung von Dienstgebäuden und hisst die Deutschland-Flagge an besonderen »Beflaggungstagen«, wie es in der Drucksache zum SPD-Antrag heißt. Dazu zählen unter anderem der Tag der Deutschen Einheit oder der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Darüber hinaus ist es den Kommunen in Baden-Württemberg selbst überlassen, ob sie eine Bundesflagge dauerhaft am Rathaus anbringen, sofern dies formgerecht und würdevoll geschieht. Dies setzt beispielsweise voraus, dass die Beflaggung nicht vor 7 Uhr beginnen darf und bei Sonnenuntergang beendet werden muss, solange es keine Beleuchtung für die Nacht gibt, heißt es in der Drucksache.

Hoher organisatorischer Aufwand

»Die Stadtverwaltung und ich auch unterstützen den Gedanken hinter dem SPD-Antrag, aber nicht das Vorgehen«, stellte Bürgermeister Stefan Wörner klar. »Die Beflaggung des Rathauses macht Besonderes deutlich.« Würde die Flagge dauerhaft hängen, könne das verloren gehen. Die Verwaltung möchte eine »Übernutzung vermeiden«. Auch der organisatorische Aufwand würde steigen, da die Deutschland-Flagge jeden Morgen gehisst und am Abend wieder abgehängt werden müsse. Außerdem, so heißt es in der Drucksache, gebe es in den Nachbarländern Deutschlands andere historische, kulturelle und rechtliche Rahmenbedingungen.

Martin Fink kann beide Seiten nachvollziehen - die der SPD und die der Verwaltung. Auch wenn es abertausende Verwaltungsvorschriften in Deutschland gebe, finde der UWV-Rat die zur Beflaggung gut. Er erinnerte sich aber auch an eine Begegnung mit Franzosen im Rahmen der Passy-Partnerschaft: »Die Franzosen meinten damals, dass wir Deutsche etwas gehemmt wirken, wenn es um Dinge wie die Beflaggung geht.« Auch er tue sich schwer, das Symbol Flagge so sichtbar zu zeigen, »obwohl wir in einer Zeit leben, in der man Flagge zeigen sollte«. Sein Kompromissvorschlag: Warum nicht im neuen Rathausergänzungsgebäude mit Kunst am Bau oder Ähnlichem auf die Demokratie, Pfullingens Partnerstädte, Europa und alles was dazugehört aufmerksam machen?

Symbol negativen Nationalstolzes

Britta Wayand (FWV) verstand das Ansinnen, sie schreckte aber zurück, die Deutschland-Flagge dauerhaft aufzuhängen. »Eben aus den historischen Gründen, weil rechte Socken früher Fahne schwenkend durch die Städte liefen« und es auch heute noch tun würden. Für sie sei die Flagge ein Symbol negativen Nationalstolzes. Außerdem habe sie Sorge, dass die Beflaggung an besonderen Tagen dann an Bedeutung verliere. »Warum hängen wir nicht lieber regelmäßig die Europa-Flagge auf?«, fragte Wayand. Schließlich seien alle Bürger auch Europäer und auch die Zukunft sei für sie europäisch.

Traude Koch (GAL) ging es wie ihren Vorrednerinnen und Vorrednern: Sie versteht den Hintergrund des SPD-Antrags und befürworte ihn, findet aber, dass die Flagge als Symbol vorsichtig eingesetzt werden sollte. »Wir sollten allgemein weg von dieser symbolischen Ebene und mehr mit den Menschen ins Gespräch kommen.« Ihr sei aufgefallen, dass immer mehr über die Politik meckerten und sie regelmäßig in die Rolle der Staatsverteidigerin rutsche. Solche Gespräche seien aber wichtig und an die sollte angeknüpft werden.

Kein Flaggenwald vor Rathaus

»Ich unterstütze das Anliegen und bin auch nicht gegen das Hissen der Flagge und auch nicht gegen einen gesunden Nationalstolz«, sagte Timo Plankenhorn (CDU). Es seien aber vor allem die logistischen Hürden, die ihn davon abhielten, dem Antrag zuzustimmen und auch die Sorge, dass die besonderen Beflaggungstage untergingen. »Ich möchte keinen Flaggenwald vor dem Rathaus haben, aber bevor wir darüber sprechen, eine Deutschland- oder Europa-Flagge zu hissen, sollten wir erst einmal überlegen, ob wir nicht eine Pfullingen-Flagge aufhängen wollen.«

Vor der Abstimmung kam Temelli erneut zu Wort: Er könne die genannten Gründe nachvollziehen, verstehe aber die Hemmung nicht ganz: »Die Flagge steht für positive Werte, warum gehen wir nicht mutig voran und setzen mit ihr ein Zeichen?« In Balingen würde es schließlich gut funktionieren und auch der rechtliche Rahmen könne eingehalten werden. Der SPD-Rat appellierte an seine Kolleginnen und Kollegen, dem Antrag zuzustimmen. Doch es kam anders: Bis auf Temelli stimmten alle dagegen. »Ich finde aber Herrn Finks Idee mit dem Rathausergänzungsgebäude nicht uninteressant«, sagte Bürgermeister Wörner zum Abschluss. Er versprach, den Gedanken weiterzuspinnen und zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder einzubringen. (GEA)