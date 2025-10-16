Grundstein für 21 Häuser und 42 Wohnungen in Pfullingen gelegt

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Der Tag heute hat eine wichtige Bedeutung für die Stadt«, sagte Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner bei der Grundsteinlegung für ein neues Wohnquartier »Urban Alb« in der Marktstraße. Insgesamt 21 Reihenhäuser und 42 Wohnungen sollen auf dem Gelände des abgerissenen Autohauses Schänzlin entstehen. Das Besondere: Der städtische Eigenbetrieb Wohnbau Pfullingen hat einen Block mit 13 Wohnungen gekauft. »Wir wollen aktiv Einfluss darauf nehmen, dass bezahlbarer Wohnraum entsteht und mit den neu erworbenen Wohneinheiten können wir das.« Der Kaufvertrag dazu wurde Anfang der Woche unterzeichnet.

Die Arbeiten zum Bau der Immobilie mit rund 776 Quadratmetern Wohnfläche sind bereits angelaufen. Die Bauzeit beträgt voraussichtlich zwei Jahre. Geplant sind Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen in massiver Bauweise mit energetischem Standard Effizienzhaus 40 EE. »Ich freue mich, dass wir mit dem Bau einen kleinen, aber signifikanten Beitrag dazu leisten können, die Stadt Pfullingen weiterzuentwickeln«, sagte Dr. Daniel Hannemann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Firma Strenger, die das Projekt umsetzt. »Wir leiten nun auf diesem besonderen Gelände mit Historie eine neue Epoche ein.« (GEA)