»Freiheit, Einheit, Hoffnung« lautet das Motto der Initiative »3. Oktober – Deutschland singt und klingt«. Am Tag der Deutschen Einheit lud auch Pfullingen am Dienstagabend zum gemeinsamen Singen ein. Auf dem Marktplatz sangen der Liederkranz Pfullingen mit dem Gemischten Chor und »fortissimo« aus einem eigens für diesen Tag herausgegeben Liederheft. Trotz Regen füllte sich der Marktplatz.

Der Liederkranz Pfullingen lud zum Mitsingen ein. Foto: Gabriele Böhm

