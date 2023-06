GEA-Podium in Eningen: Die Kandidaten im Kreuzverhör

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Wer den drei Bürgermeisterkandidaten vor der Wahl noch einmal gründlich auf den Zahn fühlen möchte, hat am heutigen Dienstag, 20. Juni, beim GEA-Wahlpodium in der HAP-Grieshaber-Halle Gelegenheit dazu. Denn an diesem Abend stellen sich Eric Sindek, Marcel Modschiedler und Christoph Beck den Fragen der GEA-Redaktion und der Eninger Bürger. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Anders als bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde werden die Bewerber beim GEA-Podium direkt von Anfang an Rede und Antwort stehen. Moderatorin Kathrin Kammerer, Ressortleiterin Reutlingen und Region, wird zunächst die Schlagfertigkeit der Bewerber in einer lockeren Fragerunde auf die Probe stellen, bevor Redakteurin Melinda Weber Fragen zum lokalpolitischen Geschehen und aktuellen Themen stellen wird. Danach haben die Bürger das Wort: In einer offenen Fragerunde können sie fünf Tage vor der Wahl die Bewerber noch einmal löchern. Für das leibliche Wohl während der Veranstaltung ist natürlich auch gesorgt, die Eninger Häbles-Wetzer bewirten. (mewe)