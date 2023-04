Explosionen in Reutlingen und Pfullingen: Zigarettenautomat und Autos beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/PFULLINGEN. Ein Zigarettenautomat sowie zwei Kraftfahrzeuge sind am Samstagabend bei Explosionen in Reutlingen und Pfullingen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, sprengte die bislang unbekannte Täterschaft zunächst gegen 22 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Karl-Kuppinger-Straße in Pfullingen. Der Automat wurde durch das Zünden eines böllerähnlichen Sprengkörpers zumindest teilweise demoliert. Gegen 22.30 Uhr zündete möglicherweise dieselbe Täterschaft zwei weitere Sprengkörper an Kraftfahrzeugen in der Aaraustraße sowie in der Schafstallstraße in Reutlingen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 4.500 Euro. Zeugen, welche Angaben zu den Explosionen oder zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter

07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)