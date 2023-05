Ein Prachtexemplar zeigt, wie es nicht sein darf: Auf dem ungepflegten Obstbaum wuchern die Misteln und werden so zum Herd für weitere Infektionen. Rechts am oberen Rand der Wiese standen vor rund 20 Jahren noch Streuobstbäume. Foto: Dieter Reisner Ein Prachtexemplar zeigt, wie es nicht sein darf: Auf dem ungepflegten Obstbaum wuchern die Misteln und werden so zum Herd für weitere Infektionen. Rechts am oberen Rand der Wiese standen vor rund 20 Jahren noch Streuobstbäume. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.