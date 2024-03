In Pfullingen startet am Montag, 30. Oktober, erstmals die Aktion Wunschsterne für bedürftige Kinder bis 14 Jahre. Dabei schreiben Kinder ihren Wunsch auf einen Zettel, Spender erfüllen ihn dann. Bedürftige können sich einen Wunschzettel im Bürgerservice holen.

Das Organisations-Team der Pfullinger Wunschsterne-Aktion: Martina Roth (von links), Britta Wayand, Barbara Müller, Markus Hehn, Jörg Rein und Harry Pokk. Foto: Dieter Reisner Das Organisations-Team der Pfullinger Wunschsterne-Aktion: Martina Roth (von links), Britta Wayand, Barbara Müller, Markus Hehn, Jörg Rein und Harry Pokk. Foto: Dieter Reisner

