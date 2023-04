In ihrer Einweihungsrede drückte Gerlinde Kretschmann ihre Bewunderung für den Mut und die Tapferkeit der Pfullinger Frauen aus, die sich 1945 der Verteidigung ihrer Stadt widersetzten. Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Wörner (links) enthüllte sie die Erinnerungsstele am Samstag. Designer Christoph Dohse erklärte die Hintergründe zur Gestaltung der Stele. FOTOS: LEISTER Foto: Norbert Leister In ihrer Einweihungsrede drückte Gerlinde Kretschmann ihre Bewunderung für den Mut und die Tapferkeit der Pfullinger Frauen aus, die sich 1945 der Verteidigung ihrer Stadt widersetzten. Gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Wörner (links) enthüllte sie die Erinnerungsstele am Samstag. Designer Christoph Dohse erklärte die Hintergründe zur Gestaltung der Stele. FOTOS: LEISTER Foto: Norbert Leister

