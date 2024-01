Eine der ältesten Postfilialen

20 Jahre Postfiliale in der Bäckerei Schwarz in Lichtenstein: Inhaber Andreas Schwarz (von links), Tobias Schowalter (Vertriebsmanager Deutsche Post), Andrea Lambrecht, Mine Altinay und Bürgermeister Peter Nußbaum. FOTO: DHL GROUP

LICHTENSTEIN. Die Postfiliale in der Bäckerei Schwarz in Lichtenstein feiert Jubiläum: Sie besteht seit 20 Jahren und gehört damit zu den ältesten Partnerfilialen der Deutschen Post in der Region Neckar-Alb. Zum Jubiläum kam auch Bürgermeister Peter Nußbaum, um persönlich zu gratulieren. Das geht aus einer Mitteilung der DHL Group hervor.

»Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Der Entschluss, die Deutsche Post mit in unsere Bäckerei aufzunehmen, war die beste Entscheidung«, betonte Bäckermeister Andreas Schwarz. »Unser Angebot und das der Post ergänzen sich sehr gut. Es hat sich zwar postalisch viel geändert, aber es hat immer viel Freude bereitet«, ergänzte er.

»Die Bäckerei Schwarz und die Post bilden für mich eine perfekte Symbiose und sind sehr wichtig für den Ort«, hob Bürgermeister Peter Nußbaum hervor.

Für Lichtenstein ist es eine Erfolgsgeschichte seit 2004: Schon nach kurzer Zeit hatte sich die Filiale als wichtige postalische Einrichtung in der Gemeinde etabliert. Kompetente Beratung und eine angenehme Atmosphäre werden von den Kunden durch eine starke Nachfrage honoriert. Ihren Service bietet die Partnerfiliale der Deutschen Post in der Mühlstraße 15 zu folgenden Öffnungszeiten an: Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 12.30 Uhr.

Zum Angebot gehören der Verkauf von Briefmarken und DHL-Paketmarken. Sendungen, die der Paketzusteller nicht ausliefern konnte, über die er die Empfänger aber benachrichtigt hat, können ebenfalls bei der Filiale abgeholt werden.

Mit der Einrichtung von 500 Filialen in Einzelhandelsgeschäften beschritt die Deutsche Post im Jahre 1993 neue Wege. Das Konzept ging auf, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Partner, Deutsche Post und die Kunden profitierten seither gleichermaßen von der Neuausrichtung im Filialbereich. Im Sommer 1995 startete die Deutsche Post AG den Regelbetrieb ihrer Partner-Filialen. (eg)