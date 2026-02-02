Eine allerletzte Chance für einen Pfullinger Straftäter

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Die Straftaten und ihre Sühnen überschnitten sich. Immer wieder musste das Amtsgericht am Montagmorgen klärende Linien ziehen. Ein 40-jähriger Pfullinger blickte bereits vor der Verhandlung unter Vorsitz von Richter Eberhard Hausch mit den Schöffen Frank Dollinger und Michael Donth auf 16 Eintragungen seit dem Jahr 2000 zurück. Doch das Gericht wertete seine veränderten Lebensumstände als positiv und sprach am Ende von einer »allerletzten Chance«.

Diebstahl und Sachbeschädigung verübte der Angeklagte bereits im Jugendalter. Als Erwachsener kamen der unerlaubte Besitz von Betäubungsmitteln, Betrug oder mehrfaches Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu, wofür jeweils Geldstrafen sowie Haftstrafen mit und ohne Bewährung verhängt worden waren.

Immer neue Straftaten

2013 erfolgte die Verurteilung unter anderem wegen unerlaubten, bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Es wurde, so Staatsanwalt Ruoff, acht Jahre Haft angeordnet, die nur teilweise abgesessen wurde. »Der Rest wurde zur Bewährung ausgesetzt, jedoch mit der Auflage einer Therapie.« Die Bewährung wurde verlängert bis zum 19. Oktober 2026, doch in dieser Zeit passierten weitere Straftaten.

Von 2020 bis 2025 sei »doch alles gut gegangen«, sagte Hausch. Was sei dann passiert? Wie der Angeklagte berichtete, sei die Wurzel allen Übels Alkohol, Kokain und Cannabis in Kombination mit vom Arzt verschriebenen Medikamenten. »Das hat mir den Schalter 'rausgehauen«, sagte er. Aktuell habe er Kokain abgesetzt, konsumiere aber weiterhin noch Alkohol und Cannabis. Er habe keine Familie, habe Trauer bewältigen müssen, sei psychisch sehr labil gewesen und habe sich sehr allein gefühlt. Dem Angeklagten zur Seite gestellt wurden Bewährungshelferinnen, die davon berichteten, dass er Entgiftungen abbrach, weil er sich falsch behandelt fühlte oder nicht zum Drogen-Screening erschien. »Es fiel ihm schwer, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen«, hieß es.

Ladendetektiv geschlagen

Die Anklagen umfassten im Jahr 2025 drei Diebstähle. Zwei davon betrafen teures Parfum, wobei in einem Fall ein Schlagstock mitgeführt worden war, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Im September steckte der Angeklagte einen Xbox-Controller in einem Elektronikmarkt ein und wollte die Geschäftsräume verlassen, als ihn der Ladendetektiv ansprach und beim Fluchtversuch festhielt. Der Straftäter trat ihn gegen den Unterschenkel und schlug nach ihm.

Als der Detektiv im Zeugenstand aussagte, entschuldigte sich der Pfullinger bei ihm. Die beiden Männer verabschiedeten sich mit Handschlag. »Mein Mandant war panisch und wollte einfach weg«, sagte die Verteidigerin Safak Ott. Ihr Mandant gestehe alle drei Fälle. Er wisse um seine Suchtproblematik und wolle sich zeitnah mit der Suchtberatung in Verbindung setzen. Seit dem 1. Januar 2026 habe er eine Vollzeitstelle, die ihm Spaß mache und ihm Halt gebe. Sein Arbeitgeber schätze ihn sehr.

Angeklagter hat Ziele

»Ich schäme mich für meine Vergangenheit«, sagte der Angeklagte. Auf die Nachfragen der Schöffen Donth und Dollinger antwortete er, früher sei ihm »vieles egal« gewesen, aber jetzt sei er gereift und erwachsen geworden und habe Ziele. Die Haftzeit habe er als große Belastung empfunden.

»Der Angeklagte ist geständig und reuig«, fasste der Staatsanwalt in seinem Plädoyer zusammen. Mühen und Engagement sollten gewürdigt werden. »Ich denke, er will an sich arbeiten.« Mit »größten juristischen Bauchschmerzen« schlage er daher eine Bewährungsstrafe vor. Staatsanwalt und Verteidigerin waren sich einig, dass die Bewährungszeit »engmaschig« kontrolliert werden müsse und regelmäßige Termine bei der Drogenberatung sowie ein Sozialarbeiter nötig seien.

Im Gerichtssaal Richter: Eberhard Hausch. Beisitzer: Frank Dollinger, Michael Donth MdB. Verteidigerin: Safak Ott. Staatsanwalt: Maurizio Ruoff.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten für seine Vergehen, die in zwei Anklagen aufgeteilt waren, zu einem Jahr und drei Monaten beziehungsweise einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung. »Wir geben Ihnen nicht die Ausrede, wir hätten Ihnen heute Ihr Leben kaputtgemacht«, so Hausch. »Sie haben jetzt die Chance, Ihr Leben in den Griff zu kriegen.« Die Bewährungszeit beträgt vier Jahre. Sollte die Bewährung widerrufen werden, wird die Strafe von zusammen zwei Jahren und sieben Monaten vollstreckt. (GEA)