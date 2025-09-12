Champagner, Canapées und Chansons beim Pfulbentalk Extra in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Deutsch-französische Städtepartnerschaften waren nach dem Zweiten Weltkrieg von wesentlicher Bedeutung für die Wiederannäherung der beiden Länder. Auch Pfullingen und Passy sahen diese Chance, schlossen ihre Partnerschaft vor 40 Jahren und leisteten damit Pionierarbeit. In einem Pfulbentalk Extra mit Moderatorin Michèle Tost erinnerten Pierre Godbillon und Catherine Parcevaux-Fivel am Donnerstagabend im Kulturhaus Klosterkirche an die Ursprünge der Bewegung. Ganz im Zeichen der Farben Frankreichs (und Pfullingens): Blau, Weiß, Rot - »le tricolore« - das Pfulben-Sofa und die Kleidung der drei Gesprächspartner. Und es fehlte auch die entsprechende Bewirtung nicht: Für die Besucher gab es Champagner und Canapées.

Ausgehend von einer Brieffreundschaft entwickelte sich die Freundschaft zwischen der Echazstadt und der Gemeinde im Departement Haute-Savoie nahe des Mont-Blanc. »Vielen Dank! Wir sind dabei - dank dir«, richteten sich die drei an Besucherin Gisela Götz. Sie war es, die die Beziehungen seinerzeit in Gang gesetzt hatte.

Eigentlich ganz simpel: Am Freibadkiosk traf Gisela Götz auf die Französin Beatrice, deren Mann in Reutlingen stationiert war. Sie wollte Eis für ihre Kinder kaufen, sprach aber kein Deutsch. Obwohl erst ganz am Anfang ihrer Französischkenntnisse, übersetzte Gisela. Das war der Anfang einer langen Freundschaft. Ihr Mann Theo Götz, damals Rektor des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, war es, der 1976 den ersten Schüleraustausch mit dem Lycée Mont Blanc organisierte.

Das Wort schwätzen ist typisch schwäbisch

Catherine Parcevaux-Fivel kam 1986 mit der Stadtkapelle Passy das erste Mal nach Pfullingen und von da an regelmäßig. Maultaschen, Bier, Pünktlichkeit, Gastfreundschaft und andere kulturelle Eigenheiten der Gastgeber fielen ihr damals auf. Inzwischen ist sie die Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Passy und engagiert sich mit 160 Mitgliedern für die Partnerschaft. Ganze 60 Mitglieder hat übrigens das Pfullinger Komitee. »Die Städte waren damals aufgerufen, Komitees zu gründen, die Partnerschaft zu schützen und zu pflegen«, erinnert sie sich. Dafür brauchte es die Unterstützung der Stadt, des Bürgermeisters. In Pfullingen sei das ohne Schwierigkeiten gegangen, wechselten doch die Rathauschefs im Vergleich zu Passy nicht allzu oft, erheiterte sie die Zuhörer.

Im Komitee engagiert sich auch Pierre Godbillon, der sich 1976 auf eine Stellenanzeige des Weltunternehmens Wandel & Goltermann in der Zeitung »Le monde« als Ingenieur nach Eningen bewarb. »Das war die erste und letzte Bewerbung, die ich schrieb«, scherzt der überzeugte Pfullinger. Kurz darauf war Vorstellungsgespräch in Eningen. »Pfullingen hab ich im Bus entdeckt, und das war nicht so besonders«, erzählt er und lacht. Aber dann imponierte ihm die tolle Landschaft, die Nähe zur Natur, die »sehr netten Leute« : »Es war alles richtig«, sagt er. Und es gab hier keinen Klassenkampf.

Mit Klatschen quittierten die Besucher seine Antwort auf die Frage, was ihm hier gar nicht gefalle: »Da gibt es eigentlich gar nichts.« Sprich: Ihm gefällt alles. Und hadern die Franzosen bisweilen mit den Besonderheiten des Schwäbischen. »Du weißt schon, dass das Wort 'schwätzen' nicht deutsch ist?« Eine Freundin habe sie darauf aufmerksam gemacht, erzählte Catherine Parcevaux-Fivel sichtlich belustigt.

»Partnerschaft ist Freundschaft zwischen lieben Menschen«

»Unsere Geschichte ist keine politische Geschichte«, betont sie. Charles de Gaulle und Konrad Adenauer hätten 1963 zwar einen Vertrag geschlossen. »Aber die Gründung unserer Partnerschaft ist die Freundschaft zwischen lieben Menschen«, hebt sie hervor. Die Gesellschaft habe sich seither sehr verändert, jetzt sei es eine andere Zeit mit den sozialen Netzwerken und weiteren Neuerungen. »Wir müssen einen Schlüssel finden, wie wir uns austauschen können, und die Leute an dem teilnehmen, was wir organisieren.«

»Wir dienen der Völkerverständigung, besonders in Passy und Pfullingen, und das versuchen wir seit 40 Jahren«, unterstreicht Godbillon. Aber es habe sich so viel verändert. »Wir brauchen neue Impulse von außen, müssen Partnerschaft neu definieren.« Man dürfe nicht nur auf die Sprache gehen, sondern neue Formeln finden, Neugier wecken, Lust darauf machen, wie andere Menschen leben. »Neugier ist die Quelle des Fortschritts, was wir ja brauchen«, fasst er zusammen. Es gelte, Austauschmöglichkeiten zu erweitern, etwa im Arbeitsbereich Praktika anbieten, den Schüleraustausch wiederzubeleben, der sehr zurückgegangen sei.

»Das Problem ist nicht die Sprache, sondern die Gesellschaft. Familien wollen niemanden mehr aufnehmen«, stellt Parcevaux-Fivel fest. »Ein paar Anregungen gibt es schon. Beispielsweise das Projekt 'Schule als Staat', bei dem beide Schulen miteinander etwas machen und Bereitschaft zeigen«, weiß Godbillon. Es gelte mitzudenken, kreativ zu werden, Ideen zu suchen und zu versuchen, diese umzusetzen. »An der Sprache kann es nicht liegen. Das Problem ist in den Köpfen.« »Es ist wichtig zu zeigen, was wir alles leisten können«, fasste Martin Braun, der Vorsitzende des Pfullinger Partnerschaftskomitees, am Ende zusammen. Zum Beispiel auch in der Musikkultur: Diesen Part übernahm Sängerin Julia, begleitet von Lilly am Klavier, mit französischen und deutschen Chansons. (GEA)