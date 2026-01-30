Brennender Baum in Pfullingen: ungewöhnliche Strafe für 14-Jährige

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Die beiden sollten bestraft und gleichzeitig belohnt werden«: Diese Worte veröffentlichte Julian Stiller aus Pfullingen in einem Beitrag auf Facebook. Unten drunter verlinkt ist die GEA-Nachricht über zwei Jugendliche, die versehentlich einen Baum in Brand steckten, aber statt zu fliehen selbst die Feuerwehr riefen. »Klar, es hätte Schlimmes passieren können. Das war leichtsinnig«, sagt Stiller auf GEA-Nachfrage. »Aber die beiden haben Verantwortung übernommen und sich gestellt.« Das müsse man ihnen hoch anrechnen.

Doch was war genau geschehen? Anfang Januar experimentierten zwei 14-Jährige mit den Resten des Silvesterfeuerwerks an einem altersschwachen Baum oberhalb der Hermann-Hesse-Straße in Pfullingen. Es kam, wie es nicht kommen sollte: Kurze Zeit später stand der Obstbaum in hellen Flammen. Statt sich jedoch schnell aus dem Staub zu machen, versuchten die Jugendlichen, den Brand selbst zu löschen. Als das nicht gelang, hätten sie immer noch die Möglichkeit gehabt, unerkannt das Weite zu suchen. Doch die Jugendlichen verdufteten nicht, sondern riefen die Pfullinger Feuerwehr an und gestanden die Tat.

Stille spendet Baum, Jugendliche sollen ihn pflanzen

Seinen Vorschlag für die eher ungewöhnliche »Strafe« veröffentlichte Stiller mit seinem Facebook-Beitrag: Die beiden Jungen sollen, sofern der Grundstücksbesitzer einverstanden ist, einen Baum pflanzen. Stiller selbst, Inhaber des gleichnamigen Forstbetriebs in Pfullingen, würde den Baum spenden und beim Pflanzen unterstützen. »Der Vorschlag wurde in den sozialen Medien so oft geteilt, dass sich schließlich die Eltern der Jugendlichen und auch der Grundstücksbesitzer bei mir gemeldet haben«, berichtet er. Alle waren einverstanden. Das Video mit dem Update, das Stiller im Netz teilte, wurde bis zu 29.000 Mal angeklickt und hunderte Male geteilt.

»Wir waren doch alle mal jung und haben doch alle mal Schabernack getrieben«, sagt Stiller im GEA-Gespräch weiter. Er habe sich an sein jugendliches Selbst zurückerinnert gefühlt, als er die Meldung zur Tat gelesen hatte. »Dass die Jungs die Feuerwehr selbst gerufen haben, das ist echt klasse.« Das rechnen auch einige Facebook-Nutzer den beiden Jugendlichen hoch an. Auch die Resonanz zu dieser doch eher ungewöhnlichen »Strafe« sei durchweg positiv, berichtet Stiller. Auch die Polizei Pfullingen habe sich schon bei ihm gemeldet, sie finde die Idee gut. »Ich habe das Gefühl, dass da Pfullingen ein Stück zusammengerückt ist.«

Welcher Baum noch unklar

Wann der Baum gepflanzt werden kann und was es für einer wird, das ist noch nicht klar. »Wir setzen uns Ende Februar oder Anfang März nochmal zusammen und schauen dann weiter«, sagt Stiller. Wichtig sei auch die richtige Witterung, der frischgepflanzte Baum soll ja nicht direkt wieder eingehen.

Außer Feuerwehr war Anfang Januar auch die Polizei zum brennenden Baum ausgerückt. Sie ermittelte gegen die Jugendlichen wegen fahrlässiger Brandstiftung und stellte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Tübingen. Das sei der normale Vorgang und habe nichts mit der Tat direkt zu tun, erklärt Christian Wörner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Ob die Staatsanwaltschaft den Fall nun, nachdem einvernehmlich eine Lösung gefunden wurde, fallen lassen wird, kann die Pressestelle nicht beantworten. Sie könne aktuell zu möglichen Rechtsfolgen keine Auskünfte erteilen, da der Vorgang noch nicht bekannt sei, heißt es auf GEA-Nachfrage. (GEA)