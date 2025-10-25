Brand auf Baustelle von Reutlinger Einfamilienhaus - Hoher Sachschaden

Die Feuerwehr war rund fünf Stunden im Einsatz.

REUTLINGEN. Ein Brand auf der Baustelle eines Einfamilienhauses im Eninger Weg in Reutlingen hat in der Nacht auf Freitag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 23:39 Uhr ging der Notruf bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Gebäudes bereits in Flammen. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert und so größerer Schaden vermieden werden. Da sich das Feuer bereits in die Holzfaserdämmung ausgebreitet hatte, dauerten die Nachlöscharbeiten bis in die frühen Morgenstunden. Im Anschluss folgten umfangreiche Aufräum- und Reinigungsarbeiten.

Das Ausbreiten auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Foto: Stadt Reutlingen

Die Feuerwehr Reutlingen war mit zehn Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften rund fünf Stunden im Einsatz. Zur Sicherstellung des Grundschutzes in der Stadt wurde die Freiwillige Feuerwehr Reutlingen, Abteilung Stadtmitte, sowie dienstfreies Personal der Berufsfeuerwehr alarmiert.

Verletzt wurde niemand. Zur Ursache des Brandes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. (pm/pol)

Anmerkung: In der ursprünglichen Meldung war fälschlicherweise von einem Haus im Betzenriedweg die Rede. Der Vorfall ereignete sich aber im Eninger Weg in Reutlingen.