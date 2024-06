Brücke in der Gönninger Straße bleibt die kommenden Tage gesperrt

Die Sandsäcke bilden auch in den kommenden Tagen noch eine Hochwasserbarriere auf der Gönninger Straße.

PFULLINGEN. Die Brücke in der Gönninger Straße zwischen Echazbad und Friedrich-Schiller-Gymnasium bleibt wegen der regenstarken Wettervorhersagen weiterhin gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung Pfullingen mit. Die Hochwasserbarriere aus Sandsäcken wird mindestens noch über das Wochenende die Straße blockieren.

An die Bürgerinnen und Bürger richtet sich nach wie vor der Aufruf, die Absperrungen ernst zu nehmen und sich von ufernahen Bereichen fernzuhalten. Auch dort, wo sich das Wasser nun langsam zurückzieht, kann weiterhin Gefahr bestehen.

Mittlerweile zieht sich der Pegel der Echaz in Pfullingen wieder leicht zurück. Er ist gegenwärtig etwa 20 Zentimeter niedriger als noch in den vergangenen Tagen. Angesichts des Anstiegs um einen Meter am Wochenende bleibt der Flusspegel aber dennoch stark erhöht. (eg)