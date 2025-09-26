Beide Pfullinger Stadtbahntrassen können gebaut werden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Es sei keine Frage, ob die Stadtbahn kommt, das sei entschieden. Der Gemeinderat müsse jetzt festlegen, wo die Tram-Trains durch Pfullingen fahren. Das betonte Bürgermeister Stefan Wörner gleich mehrfach in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, Professor Dr. Tobias Bernecker. Dieser stellte die standardisierte Bewertung für die beiden Trassenvarianten vor. Und die Botschaft ist, sowohl die Innenstadttrasse als auch die Variante auf der alten Bahntrasse könnten gebaut werden: »Jetzt können wir die Entscheidung so treffen, wie wir es für Pfullingen für richtig halten«, erklärte Wörner. Und das soll im November geschehen. Geht's nach Wörner und Bernecker, soll die Stadtbahn in gut zehn Jahren an den Start gehen und sich bis zur Bundesgartenschau 2039 bewährt haben.

Dass in seinen Augen der Weg der Stadtbahn zukünftig durch die Innenstadt führen sollte, daran hat der Bürgermeister schon früher keine Zweifel gehabt. Jetzt fühlt er sich durch das Ergebnis der standardisierten Bewertung bestätigt. Diese ist Voraussetzung für eine Förderung der Trassenführung und soll im günstigen Fall belegen, dass eine Streckenführung wirtschaftlich ist. Berücksichtigt werden dabei unter anderem Bau - und Betriebskosten sowie die Zahl der potenziellen Fahrgäste. Liegt nach der Bewertung das Nutzen-Kosten-Verhältnis über 1, rechnet sich das Projekt und wird von Bund und Land gefördert. Oder anders gesagt, für einen Euro Investition kommt mehr als ein Euro zurück.

Bahntrasse kostet deutlich mehr

Mit einem Nutzen-Kosten-Faktor von 1,2 hat dabei die alte Bahntrasse klar die Nase vorn. Bei einer Streckenlänge von 4,5 Kilometer erreicht sie an den fünf Haltestellen zwischen Südbahnhof und Hortense ein Fahrgastpotenzial von 16.000 Personen. Für die Fahrt durch die Stadt braucht sie 7 Minuten und 10 Sekunden, weil sie abseits der Straße mit rund 70 Kilometern pro Stunde fahren kann. Das bringt vor allem denen Vorteile, die schnell von der Alb oder auf die Alb wollen. Das hat zur Folge, dass die Bahntrasse bei den erwarteten Nutzern leicht in Front liegt (7.700 Fahrgäste). Allerdings sind ihre Baukosten mit rund 111,1 Millionen Euro im Vergleich zur Innenstadttrasse hoch. Das liegt daran, dass die Brücken der alten Bahntrasse neu gebaut werden müssen.

Bei den Folgekosten mit rund 5,1 Millionen Euro im Jahr kommt die Bahntrasse ebenfalls teurer. Wichtig ist, sowohl Bau- als auch Folgekosten werden größtenteils von Bund und Land getragen. Der Anteil des Zweckverbands an der Investition beträgt 7,9 Millionen Euro und an den Folgekosten 870.000 Euro. Welchen Anteil davon wiederum die Stadt trägt, ist noch offen. Wörner war es aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Stadt momentan jedes Jahr zwischen 500. 000 und 600.000 Euro für das Busnetz ausgeben muss. Das gebe es auch nicht umsonst.

Längere Fahrtzeit durch die Innenstadt

Und die Innenstadttrasse? Sie ist 4,8 Kilometer lang und erreicht bei ebenfalls fünf Haltestellen mit rund 19.600 potenziellen Fahrgästen deutlich mehr als die alte Bahntrasse. Die Gründe dafür zählt Bürgermeister Wörner auf: Das Gewerbegebiet Steinge, die großen Märkte, die Neue Mitte, die Schulen und nicht zuletzt die Pfullinger Hallen samt Freibad liegen an der Strecke. Allerdings sind die Tram-Trains bei dieser Variante auch deutlich länger unterwegs. 11 Minuten und 20 Sekunden Minuten brauchen sie auf dem Weg vom Südbahnhof bis zur Hortense. Dafür sind die Baukosten mit rund 78,8 Millionen Euro deutlich niedriger. Auch die Folgekosten sind geringer. 4,7 Millionen Euro fallen für die Refinanzierung, den Unterhalt und den Betrieb der Strecke in einem Jahr an. Auch hier gilt, der Anteil des Zweckverbands und damit der Stadt ist wesentlich geringer.

Untersuchen lassen hat der Zweckverband auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs auf den Autoverkehr für die Trassenführung durch die Innenstadt. Das Ergebnis des Gutachtens: Fährt die Stadtbahn wie geplant im 15-Minutentakt, braucht ein Autofahrer 66 Sekunden länger als bisher, um von der Hortense bis zum Südbahnhof zu kommen. Für Bürgermeister Wörner ist das verkraftbar. Klar ist aber, die Stadt muss den Verkehr lenken, sonst weicht dieser aus, fährt über die Römerstraße oder die Seitenstraßen entlang der Trasse. Bis zum Baubeginn habe man genügend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, betonte Wörner.

Was passiert, wenn der Ursulabergtunnel zu ist?

Und was ist, wenn der Ursulabergtunnel dicht ist? Das passiert nach Auswertungen der Daten aus den vergangenen Jahren im Schnitt an 17 Tagen im Jahr und dann ist der Tunnel vor allem in der Nacht zwischen 0 und 5 Uhr gesperrt. Anders gerechnet ist der Tunnel zu 98 Prozent im Jahr geöffnet. Das lässt den Gutachter zum Ergebnis kommen: Stadtbahn und Autos auf einer Trasse »funktioniert.« Wörner erinnerte in diesem Zusammenhang, dass man ja bereits heute, etwa am Lindenplatz, hinter den Bussen warten müsse. Andersherum sieht Bernecker auch kein Problem: Er geht davon aus, dass die Stadtbahn ihren 15-Minutentakt halten kann. Dafür werde durch entsprechende Verkehrsregeln und Ampelschaltungen gesorgt.

Bürgermeister Wörner machte deutlich, dass natürlich noch viele Fragen offen seien, gerade, was die Verkehrsführung betreffe. Aber bei einem Besuch in Karlsruhe habe der Gemeinderat auch sehen können, dass dort für jedes Problem eine Lösung gefunden worden sei. »Es ist klar, dass die Stadtbahn das Erscheinungsbild der Stadt verändern wird«, betonte der Bürgermeister. Der sieht das aber auch als Chance, den öffentlichen Raum neu zu gestalten, etwa am Lindenplatz. »Beide Varianten haben städtebauliches Potenzial.«

Bürgerinformation am 13. Oktober

Seit 2010 beschäftigt sich die Stadt Pfullingen und der Gemeinderat mit der Regional-Stadtbahn. In dieser Zeit seien auch zahlreiche Entscheidungen zurückgestellt oder verschoben worden, weil es keinen Sinn gemacht hätte, sie anzugehen, bevor klar ist, auf welcher Trasse die Stadtbahn unterwegs ist. Auch deshalb sei es jetzt an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Am Dienstag, 7. Oktober, kommt das Thema in die Sitzung des Gemeinderats. Die Verwaltungsvorlage dazu ist laut Wörner fast schon eine Doktorarbeit. Danach wird es am Montag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr im Kulturhaus Klosterkirche eine öffentliche Informationsveranstaltung geben, bei der die Bürger Fragen stellen können. Die Entscheidung im Rat soll dann voraussichtlich am Dienstag. 18. November, fallen. (GEA)