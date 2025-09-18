Bei Sommerfeeling: Pfullingen im Zeichen von Skispringen und Citysprint

So sehen Skiwettkämpfe im Sommer aus: Der Rundkurs zwischen Neuer Mitte und Marktstraße in Pfullingen wurde bereits 2023 zum ersten Mal gelaufen und ist beliebt.

PFULLINGEN. Am Wochenende steht Pfullingen ganz im Zeichen des Nordischen Skisports. Am Samstag, 20. September, ist um 15 Uhr das Skispringen auf den drei mit Matten belegten Skisprungschanzen beim Waldcafés und am Sonntag, 21. September, folgt dann der Citysprintevent in der Pfullinger Innenstadt.

Wettkampfbeginn am Sonntag ist um 10.45 Uhr mit den Vorläufen und gegen 12.30 Uhr starten die Finalläufe, in denen dann nicht mehr einzeln, sondern jeweils die sechs Schnellsten der Vorläufe direkt gegeneinander antreten. Gelaufen wird mit Inliner oder, ab der Schülerklasse, mit Rollerski. Der rund 700 Meter lange Rundkurs zwischen Neuer Mitte und Marktstraße wurde 2023 zum ersten Mal gelaufen und ist sowohl beim Publikum als auch bei den Athleten beliebt.

Über 70 ehrenamtliche Helfer

Für die Skiabteilung unter ihrem Abteilungsleiter Gunther Vollmer, ist das Wochenende der Saisonhöhepunkt. Mehr als 70 ehrenamtliche Helfer sind nicht nur am Eventwochenende, sondern auch bereits Monate zuvor mit Vorbereitungen beschäftigt. Am Samstag werden die besten Skispringer der Kinder- und Schülerklassen aus ganz Baden-Württemberg erwartet und am Sonntag werden knapp 200 Teilnehmer um jede Sekunde und Meter kämpfen.

Der Citysprint ist fester Bestandteil der SBW-Trophy und des SSV-Langlaufcups und sorgt allein dadurch für ein erstklassiges Starterfeld und spannende sowie spektakuläre Wettkämpfe. Besonders stolz ist die Skiabteilung, dass seit ein paar Jahren auch Parasportler vom Nationalteam fester Bestandteil der Trophy geworden sind.

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Um die Skihütte ist die Parkplatzsituation sehr eingeschränkt. Einige Sponsoren der Skiabteilung werden die beiden Tage nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Ohne Sponsoren ist eine solche Mammutveranstaltung wie die Trophy, trotz zahlreicher und ausschließlich ehrenamtlicher Helfer, nicht mehr zu stemmen.

In der Innenstadt müssen am Sonntag ab 8 Uhr die betroffenen Streckenabschnitte zwischen Martinskirche und Avia-Tankstelle für den Wettkampf gesperrt werden. Die betroffenen Anwohner dort wurden bestmöglich informiert, dass es bis circa 16 Uhr. dem voraussichtlichen Wettkampfende, zu Einschränkungen bei der Ein -oder Ausfahrt der Tiefgargagen kommen wird.

Internationale Veranstaltungen

Pfullingen hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einer echten Hochburg für den Nordischen Skisport entwickelt. Zahlreiche Athleten der Young Eagles vertreten die Pfullingen mittlerweile bei internationalen Veranstaltungen in ganz Europa. Etliche Landesmeistertitel und sogar Deutsche Meistertitel wurden von Pfullinger Athleten geholt. Aushängeschild aktuell ist immer noch Ben Bayer Jahrgang 2004 als Mitglied des B-Kader und mit Jugend-WM beziehungsweise Jugendolympiamedaillen ausgestattet. Die jüngeren Jahrgänge stehen schon in den Startlöchern und machen über ihre Erfolge in der Nordischen Kombination, dem Langlauf und dem Skispringen auf sich und die Young Eagles aufmerksam. Alle Sportinteressierten können sich an den beiden Tagen einen Einblick in die faszinierende Welt des Skisports in Pfullingen machen. (eg)