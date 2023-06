Gut 200 Besucher verfolgten das GEA-Wahlpodium am Dienstagabend mit den Kandidaten Eric Sindek (von rechts), Marcel Modschiedler und Christoph Beck. Foto: Dieter Reisner Gut 200 Besucher verfolgten das GEA-Wahlpodium am Dienstagabend mit den Kandidaten Eric Sindek (von rechts), Marcel Modschiedler und Christoph Beck. Foto: Dieter Reisner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.