Auftakt in der Neuen Mitte mit Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher

PFULLINGEN. Handelfmeter? Abseits? Falscher Einwurf? Im Prinzip ist Fußball ein einfaches Spiel mit überschaubaren Regeln, auch das macht seinen Erfolg aus. Gleichwohl stehen nur in wenigen anderen Sportarten die Schiedsrichter so im Mittelpunkt wie beim Kicken. Erst recht wenn’s um große Titel geht. Knut Kircher, Rottenburger, langjähriger Bundesliga- und Fifa-Schiedsrichter und zukünftiger Geschäftsführer Kommunikation und Sport der DFB Schiri GmbH, war dann genau der richtige Mann, um am Mittwochabend in Pfullingens Neuer Mitte das Regelwerk zum Start der EM zu erläutern. Rund 50 Fans nutzten die Gelegenheit, den zukünftigen Chef der DFB-Schiedsrichter live zu erleben, quasi als Vorbereitung auf das Eröffnungsspiel am Freitag, wenn Deutschland gegen Schottland um die ersten Punkte kämpft: Und ohne den Schotten Unrecht tun zu wollen – die spielen einen robusten Fußball.

Das Gastspiel von Kircher war gleichzeitig der Auftakt für weitere Veranstaltungen auf der Bühne im Herzen Pfullingens. Die Stadt, der Jugendgemeinderat und weitere Partner zeigen mindestens die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft auf den Pfullinger Marktplatz, hoffen aber darauf, dass das Event ankommt und die deutsche Mannschaft die Vorrunde übersteht. Das erste Spiel steigt am kommenden Freitag, 14. Juni, Anstoß ist um 21 Uhr. Die Gastronomie rund um den Platz übernimmt gemeinsam mit einem Verein die Bewirtung. Es gibt Biertische und -bänke, es können auch eigene Sitzgelegenheiten mitgebracht werden.

Am Samstag, 15. Juni, spielen »Jester’s Tale und Gäste« aus Stuttgart einprägsame Melodien, verpackt in einem markanten Rock-Gewand, Start ist um 18.30 Uhr. (us)

