An Heiligabend mit Krippenspiel

LICHTENSTEIN. Zu zwei Gottesdiensten am Heiligen Abend um 16.30 Uhr lädt die evangelische Gesamtkirchengemeinde Unterhausen-Honau Erwachsene und Kinder ein. In der Johanneskirche in Unterhausen führt die Kinderkirche ein Krippenspiel auf, eine Kinderkirch-Band spielt, Pfarrerin Katharina Dolmetsch-Heyduck gestaltet die Feier. In diesem Jahr geht es darum, dass das Jesuskind schon kurz nach seiner Geburt mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen musste.

Ebenfalls um 16.30 Uhr beginnt der Familiengottesdienst in der Honauer Galluskirche, den Pfarrer Manfred Schüsselin gestaltet: Es gibt eine Weihnachtsgeschichte mit Bildern sowie musikalische Beiträge vom Kirchenchor und einer Ins-trumentalistin. Um 18 Uhr findet in der Erlöserkirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Dolmetsch-Heyduck und dem Posaunenchor Unterhausen statt.

Liedpredigt der Pfarrerin

Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, wird in der Johanneskirche um 9.30 Uhr der Gottesdienst vom Singkreis musikalisch mitgestaltet, um 10.45 Uhr in der Galluskirche vom Posaunenchor Honau. Pfarrer Schüsselin hält jeweils die Predigt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird um 10.45 Uhr in der Erlöserkirche ein Gottesdienst mit vielen Weihnachtsliedern gefeiert, Aaron Feder begleitet sie, Pfarrerin Dolmetsch-Heyduck hält eine Liedpredigt.

An Silvester, 31. Dezember, finden in der Johanneskirche um 17 Uhr und in der Galluskirche (mit Abendmahl) um 18 Uhr Gottesdienste mit Pfarrerin Dolmetsch-Heyduck statt. Sie hält auch den Abendgottesdienst am 1. Januar um 18 Uhr einen in der Erlöserkirche zur Jahreslosung.

Am 6. Januar lädt der CVJM mit Pfarrer Schüsselin um 16 Uhr zum Gottesdienst im Gemeindehaus Unterhausen. Da die Kirchengemeinde Energie spart, findet vom 6. Januar bis zum Palmsonntag, 24. März, wieder »Winterkirche« statt: Alle Gottesdienste werden in den Gemeindehäusern Unterhausen und Honau gefeiert. Einzige Ausnahme bilden zwei Abendgottesdienste in der Erlöserkirche am 18. Februar und am 17. März. (k)