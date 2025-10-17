Ab Montag: Straßensperrungen in der Pfullinger Marktstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In den nächsten zwei Wochen sind in der Marktstraße mehrere Sperrungen erforderlich. Zunächst wird von Montag, 20. Oktober, bis Donnerstag, 24. Oktober 2025, auf Höhe der Marktstraße 55 eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Grund hierfür sind Arbeiten an Gas- und Wasseranschlüssen. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über mobile Ampelanlagen von allen drei Zufahrten – Stadtmitte, Reutlingen und Zeilstraße – geregelt.

In der darauffolgenden Woche muss der Bereich zwischen der Kreuzung Marktstraße/Dieselstraße und Marktstraße/Daimlerstraße aufgrund des Abbaus des Peoplemovers von Dienstag, 28. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober 2025 voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Max-Eyth-Straße, in der für diesen Zeitraum ein absolutes Haltverbot in beide Fahrtrichtungen gilt. Auch die Bushaltestellen werden während der Vollsperrung ersatzweise verlegt.

Die Stadt Pfullingen bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen. (pm)