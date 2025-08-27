Zwei neue Aufnahmegeräte für hochwertige Passfotos in Metzingen

Digitale Bilder für Personalausweise und Reisepässe können jetzt direkt im Rathaus gemacht werden. Alle Schritte werden mit Bildern und kurzen Anweisungen erklärt.

METZINGEN. Biometrische Lichtbilder für Personalausweise, Reisepässe und Dokumente im Ausländerwesen können ab sofort direkt im Rathaus aufgenommen werden. Zwei Aufnahmegeräte stehen dafür zur Verfügung: eines beim Bürgerbüro im Neuen Rathaus, direkt bei der Anmeldung, und ein weiteres bei der Ausländerbehörde im Alten Rathaus.

Das Lichtbild wird stets an dem Ort erstellt, an dem ein Termin vereinbart wurde. Das neue Aufnahmesystem PointID zur Erfassung von Gesichtsbild, Fingerabdrücken und Unterschrift ermöglicht einen medienbruchfreien Prozess. Das bedeutet, dass alles automatisiert und ohne Unterbrechung abläuft.

Biometrische Datenaufnahme

Digital angefertigte Lichtbilder für Ausweisdokumente werden nicht mehr auf Fotopapier ausgedruckt und anschließend wieder eingescannt, sondern direkt digital an das Bürgerbüro oder die Ausländerbehörde übermittelt. Ein Ausdruck des Bildes zur weiteren Verwendung ist nicht möglich. Für andere Anträge, etwa für den Führerschein, ist weiterhin ein Passfoto in Papierform notwendig.

Das neue Erfassungsgerät ist speziell für die biometrische Datenaufnahme entwickelt. Der kompakt wirkende Fotoautomat ist mit Kamera, Touchscreen, Fingerabdruckscanner und Unterschriftenfeld ausgestattet. Das PointID®-System, das beim Betrieb Geräusche ähnlich einem Röntgengerät macht, passt sich automatisch an die Körpergröße der Nutzerinnen und Nutzer an und führt Schritt für Schritt durch den digitalen Prozess. Auf einem Bildschirm werden alle Schritte mit Bildern und kurzen Anweisungen erklärt. Die Aufforderung zur Unterschrift und das Abnehmen der Fingerabdrücke läuft ebenfalls automatisch.

Die Lichtbildaufnahme vor Ort im Rathaus ist gebührenpflichtig. Die Kosten für das beantragte Dokument erhöht sich dabei um sechs Euro. Werden der Personalausweis und der Reisepass zusammen beantragt, ist der Betrag für die Bürgerinnen und Bürger nur einmalig, also pro Lichtbild und nicht pro Dokument, zu bezahlen.

Babys, Kleinkinder oder andere Personen, die dem Aufnahmesystem nicht folgen können, zum Beispiel wegen bestimmter Kopf- oder Augenbewegungen, ist weiterhin die Aufnahme durch einen Fotografen zu empfehlen. Online kann nach zertifizierten Fotodienstleistern gesucht werden. In den Verwaltungsstellen in Neuhausen und Glems werden über den Sommer ebenfalls Aufnahmesysteme eingeführt. (eg)

alfo-passbild.com/fotograf-in-der-naehe/