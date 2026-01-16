Zwei Frauen der Mobilen Jugendarbeit in Metzingen stellen sich vor

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Durch die großen Fenster fallen an diesem Wintermorgen Sonnenstrahlen in die Räume der Mobilen Jugendarbeit an der Metzinger Silcherstraße. Vor den Scheiben sitzen Clara Schönfeld und Elena Blaich, jede auf einer Art Hängematte und schauen in die Kamera. Die beiden Mitarbeiterinnen möchten sich und ihre Arbeit vorstellen. Sie sind nämlich noch nicht so lange hier tätig. Die 33-jährige Elena Blaich kam im April 2025, ihre 24-jährige Kollegin Clara Schönfeld im Juli. Sie folgen auf Fine Gross und Katharina Huber, die Kinder bekommen haben, und darum nicht mehr dort arbeiten.

Seitdem beraten und unterstützen Blaich und Schönfeld junge Leute zwischen 14 und 27 Jahren bei Problemen und Herausforderungen. Das kann die Suche nach einem Job oder einer Ausbildungsstelle genauso sein wie Hilfe bei Bewerbungen, bei Problemen mit Freunden, der Familie oder in der Schule und Unterstützung bei der Wohnungssuche. Unter dem Strich setzen sie sich für die Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Metzingen ein.

Gruppenangebot für Mädchen

Doch das Büro der Mobilen Jugendarbeit ist auch Treffpunkt für Gruppen. »Wir bieten mit der Seyboldschule für Acht- und die Neuntklässlerinnen eine Mädchengruppe an«, erzählt Elena Blaich. Diese sieben Jugendlichen treffen sich in einem Extraraum ein halbes Stockwerk über dem Büro der beiden Mitarbeiterinnen. Dort gibt es auch eine Küche, in der sie etwa kochen oder Kekse backen. »Es ist ganz unterschiedlich, was wir mit ihnen unternehmen. Wir fragen nach ihren Wünschen, sprechen uns ab und organisieren etwas«, sagt Blaich. Neulich kam etwa der Wunsch auf, Handyhüllen zu gestalten. Gesagt, getan. Und dann waren sie gemeinsam im Europa-Park in Rust. Blaich und Schönfeld planen auch eine Gruppe für Jungen.

Blaich und Schönfeld sind auch, wie es der Name Mobile Jugendarbeit verrät, in der Stadt Metzingen unterwegs und suchen den Kontakt zu jungen Leuten. »Wir finden es richtig schön, wenn wir von Jugendlichen angesprochen werden«, erzählt Blaich und ergänzt: »Wenn wir unsere Streetwork-Runde drehen, verstehen wir uns bei den Gruppen als Gäste.« Denn für sie sei ihr Treffpunkt wie ihr Wohnzimmer, in dem die Mitarbeiterinnen der Mobilen Jugendarbeit mit ihnen gerade redeten. »Wir sagen ihnen, dass sie uns ansprechen können bei Problemen. Manchmal beraten wir sie auch auf der Straße. Oder wir verabreden uns im Büro.«

Auf Wohnungssuche

Ein Thema, das die Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftige, sei der Auszug aus dem Elternhaus: »Es gibt eine Wohnungsnot auch in Metzingen. Manche behelfen sich deshalb mit Couch-Surfing«, sagt Blaich. Sprich, sie übernachten bei verschiedenen Freunden auf deren Sofas. Die Wohnungssuche sei derzeit ähnlich wie bei Bewerbungsgesprächen. »Wir bereiten die jungen Leute darauf vor, dass das ein frustrierender Prozess sein kann und es normal ist, dass es ein bis zwei Jahre dauern kann, bis sie eine Wohnung finden.« Neu sei, dass sie oft eine komplexe Problemlage hätten, zu der auch die Arbeitsplatzsuche oder Schulden zählen könnten.

Manchmal seien die Eltern für ihre Kinder keine verlässlichen Ansprechpartner. »Wir sind dann für sie da, hören zu und sind ehrlich zu ihnen«, sagt Clara Schönfeld. Und ihre Kollegin Elena Blaich ergänzt: »Wir geben ihnen Informationen, erarbeiten mit ihnen Lösungswege und bestärken sie.« Es sei wichtig, sie ernst zu nehmen. Was sie preisgeben möchten, würden die Jugendlichen selbst entscheiden. Schließlich sei das Angebot freiwillig, sagt Schönfeld. Sie und Blaich mögen den Kontakt zu und die Arbeit mit Menschen an ihrem Beruf. »Es ist sehr bereichernd. Zwar können wir die Welt nicht retten, aber wir können den jungen Leuten guttun und ihnen ein seelischer Beistand sein«, sagt Schönfeld und beschreibt ihre Arbeitsweise: »Wir schauen bei den Jugendlichen nicht nach den Leichen im Keller, sondern nach den Schätzen auf dem Dachboden.« (GEA)