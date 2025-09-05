Zukunft der Kirche in Metzingen: Gemeindemitglieder reden mit

Eins der beiden evangelischen Pfarrämter der Metzinger Martinskirche in der Helferstraße. Nachdem die Pfarrstelle Martinskirche-Ost gestrichen wurde, wird es hier stiller.

METZINGEN. Das Problem ist längst erkannt und es bedrängt zunehmend: Der Evangelischen Landeskirche in Württemberg laufen oder sterben immer mehr Mitglieder weg. Das bringt weniger Kirchensteuer ein und als Folge davon auch weniger Pfarrstellen: Hat die Synode, das Entscheidungsgremium des Kirchenbezirks Bad Urach-Münsingen, im Frühjahr 2018 beschlossen, gemäß den Vorgaben des Stuttgarter Oberkirchenrats 5,5 Stellen zu streichen, standen im Herbst 2023 genau 10,5 vor dem Aus. Bis 2030 sollen sie abgebaut sein.

Auch in Metzingen und Glems. Die bisher mit dem jungen Ehepaar Hanna und Jörg Michael Karle je hälftig besetzte Pfarrstelle Martinskirche-Ost fällt weg, stattdessen sind die beiden auf einer sogenannten Transformations-Pfarrstelle tätig, die aber kirchenbezirksweit und nicht nur auf Metzingen ausgerichtet ist. »Ein wesentlicher Inhalt unserer Stelle besteht darin, die Zusammenarbeit zwischen benachbarten Kirchengemeinden in unserem Distrikt zu fördern und zu begleiten«, erläutert Hanna Karle. Wie ihr Mann wird sie aber auch weiterhin an der Metzinger Hauptkirche predigen, vertrautes Gesicht für die Christen sein, die noch kommen.

Blick ins Schiff der täglich offenen Metzinger Martinskirche. Immer wieder suchen Menschen hier in der Stille innere Einkehr.

In Glems, in dessen denkmalgeschützter Kirche meist nicht mehr als 15 Gottesdienstgänger zu finden sind, fällt die 2018 von 75 auf 50 Prozent gekürzte Stelle weg, wenn Pfarrer Ulrich Rapp in wenigen Jahren in den Ruhestand gehen wird. Neuhausens junger Pfarrer Jörg Sautter wird dann für über 2.500 Gemeindeglieder zuständig sein - Neuhausen und Glems waren schon bisher teilverbunden. »Das sind 51 Prozent mehr als bisher, das ist eine Burnout-Stelle«, hat der geschäftsführende Dekan Michael Karwounopoulos auf der Bezirkssynode 2023, die die schmerzhaften Einschnitte beschlossen hat, seine klare Meinung gesagt.

Der Neuhäuser Pfarrer Jörg Sautter wird nach der Streichung der halben Stelle in Glems für die dortige kirchliche Versorgung künftig noch stärker zuständig sein als derzeit.

Was macht der Umbruch mit den betroffenen Pfarrern und der Pfarrerin? Diese Frage ist derzeit unbeantwortet. Fakt ist, das sich die evangelische Kirche in Metzingen angesichts der enger werdenden Lage neu aufstellen will und muss. Die Gemeinden aus der Kernstadt - Martinskirche und Friedenskirche - , aus Neuhausen und Glems müssen enger zusammenrücken. Wie kann das landeskirchliche Programm der Zukunft aussehen? Wie wichtig sind regelmäßige Gottesdienste, Gebete, Musik, Konfi-Freizeiten? Alle Gemeindeglieder konnten in Foren, auf Umfragebögen oder online Ideen einbringen.

»Wir haben in den Gemeindeleitungen begonnen, über Konzepte stärkerer Kooperation nachzudenken«

Zu Zwischenergebnissen wollte sich der Metzinger Pressepfarrer Jörg Michael Karle auf GEA-Anfrage bisher nicht äußern. »Die Ergebnisse werden wir im September in einer gemeinsamen Sitzung der Kirchengemeinderäte auswerten«, hat er angekündigt und offengelegt, dass »wir in den Gemeindeleitungen begonnen haben, über Konzepte stärkerer Kooperation nachzudenken. Ein wichtiger Bereich davon sind die Gottesdienste. Aber auch zum Beispiel in der Konfirmandenarbeit sind wir auf dem Weg zur intensiveren Zusammenarbeit.«

Der Förderverein der Metzinger Friedenskirche stellt dort die zugkräftigen und modernen aha!-Gottesdienste mit auf die Beine. Links der Vereinsvorsitzende Thorsten Knecht, daneben Angelika Gollmer, die ihn als zweite Vorsitzende unterstützt, Pfarrer Siegfried Häußler und die früheren Vorsitzenden Markus Gollmer und Martin Notz.

Nur: Wenn es weniger Pfarrer gibt, können diese in der Regel nicht am selben Sonntag in verschiedenen Kirchen predigen. Es sei denn, die Gottesdienste beginnen zeitlich versetzt wie in Neuhausen und Glems. Dort haben Jörg Sautter und Ulrich Rapp immer wieder sogenannte Doppeldienste direkt hintereinander zu leisten, um 9.20 und 10.30 Uhr. Das ist nicht ohne.

Einen ganz anderen zukunftsträchtigen Weg gehen die Gemeindeglieder der Metzinger Friedenskirche: Hier ist mit Herzblut ein Förderverein am Werk, der zusammen mit Pfarrer Siegfried Häußler (wie schon mit dessen Vorgänger Dieter Schott) regelmäßig zu den modern geprägten aha!-Gottesdiensten einlädt: Sie sind themengeprägt, werden von Teams mitgestaltet und ziehen auch dank moderner Kirchenmusik ein junges und zahlenstarkes Publikum an. Auch im riesigen Gemeindezentrum Neuhausen geht es lebhaft zu, wenn Teams aus der Kirchengemeinde - besonders aktiv Diakon Friedemann Salzer und seine Frau Heidrun Schmid-Salzer - mit verteilten Rollen und flotter Musik die »Spätschichtgottesdienste« prägen.

Könnte Kirche auf Wegen wie diesem auch in den Metzinger und Glemser Gemeinden wieder näher an die Christen herankommen - und sie auch als Kirchensteuerzahler im Boot halten? Die aktuelle Umfrage könnte es zeigen. Noch zählt der Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen rund 45.000 Gemeindeglieder, das Ermstal gilt dabei laut Dekan Karwounopoulos als »sehr mitgliederstark«. Doch viele beten inzwischen zuhause, leben Werte wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft oder Dankbarkeit in ihrem Vertrautenkreis und gehen nur noch an Weihnachten, Ostern oder am Totensonntag in die Kirche. Selbst in der großen Metzinger Martinskirche sind die Gottesdienstreihen oft nur noch spärlich besetzt.

»In Glems stellt der dörfliche Gemeinschaftscharakter einen hohen Wert dar. Wichtig ist, das sich die Kirchengemeinde da gut einbringt«

»Zurzeit spüren wir den Veränderungsdruck besonders intensiv«, sagt Jörg Michael Karle. Aus Glems bringt Pfarrer Ulrich Rapp ein Feedback aus dem Gemeindeforum Ende Juni ein: »Deutlich wurde, dass für einen Ort wie Glems der dörfliche Gemeinschaftscharakter einen hohen Wert darstellt und es wichtig ist, dass wir als Kirchengemeinde uns da in guter Weise mit unseren Aktivitäten einbringen.« Wird es weiter eine eigenständige Glemser Kirchengemeinde geben oder bald eine mit Neuhausen fusionierte? Die Antwort ist offen.

Rapps Amtskollege Jörg Sautter aus Neuhausen bekräftigt, »dass es Bemühungen gibt, die Zusammenarbeit zwischen Metzingen, Neuhausen und Glems zu intensivieren - zumindest mal auf Pfarrerebene. Inwiefern das die Gemeinden betrifft, ist aber noch offen (gemeinsamer Gottesdienstplan, Kanzeltausch, Seelsorgeeinheiten)«. Der Diskussionsprozess wird weitergehen. Man hat sich auf den Weg gemacht. Mit Gottes Hilfe und viel menschlichem Engagement kann er gelingen. (GEA)