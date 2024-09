Womöglich bald Amazon-Päckle von der Alb

Ein vertrautes Bild für viele Verbraucher: Vor der Haustür stehen Pakete und Päckchen des Online-Händlers Amazon. Womöglich werden diese künftig auch in Bad Urach-Hengen gepackt. Das Unternehmen hat nämlich Interesse an einer Fläche dort.

BAD URACH-HENGEN. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann hat am Montagabend Gerüchte bestätigt, dass sich das US-amerikanische Unternehmen Amazon im höchstgelegenen Teilort Hengen ansiedeln möchte. Das berichtet der Stadtsprecher Bernd Mall am Mittwoch. In der Ortschaftsratssitzung ging es um die Weiterentwicklung des geplanten Industriegebiets Rübteile II. Rebmann sagte, dass die Stadt und Vertreter des Online-Handelsunternehmens seit einiger Zeit Gespräche über den Bau eines Logistikzentrums führten. Gerüchte und auch Kritik hatte es bereits früher gegeben (wir berichteten). Mall spricht von einem »offenen Geheimnis«.

In der Sitzung informierte der Bürgermeister die Ortschaftsräte. »Es war eine sehr harmonische Sitzung ohne Zwischenrufe und Unmutsbekundungen«, fasst es Mall am Mittwoch zusammen. Interesse habe es durchaus gegeben. Zwischen 50 und 60 Zuhörer verfolgten die Sitzung. »Sie konnten allerdings keine Fragen stellen, weil es eine Ratssitzung und keine Bürgerinformation war.« Daher verwies die Verwaltung für den Austausch auf die Bürgerinformation am Mittwoch, 25. September, ab 19.30 Uhr in der Wittlinger Turn- und Festhalle. Dort werden auch Vertreter des Online-Händlers anwesend sein, das mögliche Projekt vorstellen und Fragen der Bad Uracher beantworten. (GEA)