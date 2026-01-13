Wie Walddorfhäslach Zisternen einsetzt und vermehren will

Unter dem neuen Rathausplatz in Walddorf wurde eine Großzisterne eingebaut. Mindestens eine weitere ist 2027 beim Sport- und Freizeitzentrum Walddorfhäslach geplant.

WALDDORFHÄSLACH. Im Extremfall können sie Leben retten: Zisternen, angezapft von der Feuerwehr zur Brandbekämpfung. Noch herrscht in Walddorfhäslach der Normalfall: Zisternen, unterirdisch verlegte Tanks aus Kunststoff oder Beton, die Regenwasser sammeln, dienen untergeordneten Zwecken wie etwas der Gartenbewässerung oder Speisung des Rathausbrunnens. Die Gemeinde im Reutlinger Nordraum hat diese nachhaltige Form der Wassernutzung früh vorangetrieben. Für Bauherrn bedeutet sie einen zusätzlichen Aufwand, der sich auf Dauer aber rechnen kann.

Wie viele Zisternen gibt es in Walddorfhäslach?

Das kann die Rathauschefin zwar nicht ermitteln, aber abschätzen: »Grob hochgerechnet sind es seit dem Jahr 2007 rund 500 neu hergestellte Zisternen mit einem Oberflächenrückhaltevolumen von durchschnittlich 1,5 bis 3 Kubikmetern.« Ein Kubikmeter sind 1.000 Liter. Ein Zweipersonenhaushalt verbraucht durchschnittlich 80 Kubikmeter, also 80.000 Liter Wasser im Jahr.

Inwieweit besteht im Ort eine Pflicht zum Bau von Zisternen?

Alle seit 2007 neu errichten Gebäude in Gebieten mit neuen oder geänderten Bebauungsplänen in Walddorfhäslach müssen Regen-/Oberflächenwasser-Rückhalte-Zisternen von mindestens einem Kubikmeter Rückhaltevolumen bekommen, also etwa in den Gebieten Fürhaupt I und II oder Unter dem Weiler II. Dazu sind die Bauherrn nach einer Zisternensatzung der Gemeinde verpflichtet. Aber auch Hauseigentümer, die »umfangreiche Umbau- beziehungsweise Erweiterungsarbeiten« vornehmen lassen, sind betroffen.

Seit dem Jahr 2017 besteht in Walddorfhäslach weitergehend die Verpflichtung zur Herstellung einer Retentionszisterne auch im unbeplanten Innenbereich (also dort, wo kein Bebauungsplan besteht) oder in einem älteren Bebauungsplangebiet. Doch keine Regel ohne Ausnahme: »Sollte die nachträgliche Herstellung einer Zisterne zu einem nachweislich hohen baulichen beziehungsweise technischen Aufwand führen, kann auf die gemeindliche Verpflichtung verzichtet werden«, erläutert Silke Höflinger. Auch könnte Bauherren das Angebot einer finanziellen Förderung unterbreitet werden.

Wie teuer sind Zisternen und wie viel Förderung ist möglich?

Eine Recherche im Internet ergibt je nach Anbieter große Unterschiede. Je nach Größe und Material werden Regenwasserzisternen mit Preisen zwischen 1.000 und 10.000 Euro angegeben. Retentionszisternen in Walddorfhäslach können mit 1.000 Euro (ab 1.000 Liter Rückhaltevolumen), 2.000 Euro (2.000 Liter) oder 3.000 Euro (3.000 Liter) gefördert werden. Die Voraussetzung ist immer, dass die jährlich zur Verfügung stehenden Fördermittel der Gemeinde noch nicht ausgeschöpft sind. Deren Höhe legt der Gemeinderat im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen fest.

Wozu sind Zisternen gut?

Das über Zisternen in Privathäusern gesammelte Wasser kann etwa für die Toilettenspülung oder für die Gartenbewässerung mitverwendet werden, wenn die entsprechenden Leitungen liegen. »Die Trockenheit nimmt zu«, weist Höflinger auf den Klimawandel hin, »Europa erwärmt sich am stärksten.« Wer selbst gesammeltes Regenwasser verwendet, schont nicht nur die öffentlichen Leitungen, die von der Bodenseewasserversorgung und der Ammertal-Schönbuch-Gruppe gespeist werden. Sondern auch den eigenen Geldbeutel: Je knapper Wasser wird, desto teurer droht es zu werden.

Aber auch Starkregen und Hochwasser nehmen durch den Klimawandel statistisch gesehen zu. Hier können die zahlreichen Zisternen puffernd wirken, Regenwasser aufnehmen, das sonst in die Straßen und auf die Wege fließen würde und die Kanalisation überfordert könnte.

Wer im Wohngebiet Fürhaupt II (im Bild) oder anderen Gebieten ein Haus baut, muss auch eine Zisterne von mindestens einem Kubikmeter (1.000 Liter) Rückhaltevolumen errichten. Foto: Malte Klein Wer im Wohngebiet Fürhaupt II (im Bild) oder anderen Gebieten ein Haus baut, muss auch eine Zisterne von mindestens einem Kubikmeter (1.000 Liter) Rückhaltevolumen errichten. Foto: Malte Klein

Welche Zisternen hat die Gemeinde selbst, welche sind noch geplant?

Eine Großzisterne liegt unter dem neuen Rathausplatz in Walddorf. In ihr wird Dachwasser des Rathauses gesammelt und bewirtschaftet den Rathausbrunnen. Eine bis zwei weitere Großzisternen würde die Gemeindeverwaltung gerne 2027 beim Sport- und Freizeitzentrum Walddorfhäslach bauen lassen. Die Bürgermeisterin spricht von einem Fassungsvermögen von 80.000 Litern. »Ebenso prüfen wir im Rahmen der aktuell laufenden Quartiersplanung, inwieweit weitere öffentliche Zisternen gebaut werden können«, sagt die diplomierte Bau-Ingenieurin Höflinger weiter. (GEA)