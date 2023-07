Das Archivbild zeigt Friedemann Rupp inmitten von Neuanpflanzungen. Die kleinen Eichen stecken alle in sogenannten Wuchshüllen aus Kunststoff. Sie schützen die jungen Triebe vor dem Wildverbiss beispielsweise durch Rehe. In der Mitte ein toter Stamm einer Fichte. Sie und alle anderen Fichten wurden Opfer des Borkenkäfers. FOTO: RITTGEROTH Das Archivbild zeigt Friedemann Rupp inmitten von Neuanpflanzungen. Die kleinen Eichen stecken alle in sogenannten Wuchshüllen aus Kunststoff. Sie schützen die jungen Triebe vor dem Wildverbiss beispielsweise durch Rehe. In der Mitte ein toter Stamm einer Fichte. Sie und alle anderen Fichten wurden Opfer des Borkenkäfers. FOTO: RITTGEROTH

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.