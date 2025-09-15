Wie diese Grabenstetterin von der Drechslerin zur Keltenfachfrau wurde

Zwischen High-Tech und Handwerk: Im Hintergrund ist ein Teil der Ausstellung im Heidengrabenzentrum zu sehen - es wird gezeigt, wie die die Kelten gelebt haben könnten. Ganz praktisch zeigt dies Andrea Häussler mit einer von ihr selbst gebauten Drechselbank

GRABENSTETTEN. Was für ein Ausblick: Von ihrem Büro blickt Andrea Häussler auf das satte Grün einer Streuobstwiese und die Bäume, die derzeit prall gefüllt sind mit Äpfeln. Doch die Idylle ist nicht alles, was das kombinierte Wohn- und Geschäftshaus am Ortsrand von Grabenstetten ausmacht: Es befindet sich direkt an einer geschichtsträchtigen Böschung, dem Keltenwall. »Irgendwann hat es mich interessiert, was die Kelten für Leute waren«, erzählt Andrea Häussler, das sei vor etwa 25 Jahren gewesen. Seither sind die Kelten nicht mehr aus ihrem Leben wegzudenken. Aus einer Leidenschaft ist fast eine Profession geworden und die Grabenstetterin gilt als Fachfrau für keltisches Drechslerhandwerk - ihr Ruf geht inzwischen über den süddeutschen Raum hinaus.

Die Kelten hätten sie einerseits wieder zu ihrem ursprünglichen erlernten Drechsler-Berufs zurückgeführt, andererseits als Geschäftsführerin der AHA-Präsentationssysteme noch mehr in das Thema eintauchen lassen: Gemeinsam mit Dietmar Hagmann und Frieder Klein hat Andrea Häussler das Ausstellungskonzept für das Heidengrabenzentrum mit modernsten Mitteln umgesetzt. Eine Attraktion der Ausstellung ist keine Animation, sondern ein von Häussler eigenhändig rekonstruierter und gebauter Prunkwagen aus Holz.

»Ich fragte mich, woher wir eigentlich kommen und wer wir sind«

Eine Entwicklung, die vor einem Vierteljahrhundert so nicht abzusehen gewesen sei: »Ich fragte mich damals, woher wir eigentlich kommen und wer wir sind«, erzählt Andrea Häussler. Im naheliegenden Forsthaus in Schlattstall aufgewachsen, sei die Familie später in das am Ortsrand von Grabenstetten gelegene Haus mit einer Drechslerwerkstatt gezogen. Den Keltenwall quasi direkt vor der Haustür, habe sie sich intensiv mit dem Heidengraben beschäftigt, kam dadurch zu der Geschichte der Römer, Ägypter und Sumerer, um dann in einem großen Bogen wieder aus der großen weiten Historie wieder zurück zu den Kelten zu kehren: »Man bekommt dadurch ein gutes Gefühl für die Heimat und die Gegend.«

Lachend erinnert sich Andrea Häussler daran, dass vor 25 Jahren die Internet-Recherche fast noch in den Kinderschuhen gesteckt habe. Sie habe sich jedoch ins Thema reingefuchst und gelesen was möglich war. »Ich bin aus Interesse eingestiegen, war ungebunden und frei, gehörte keinem Verein an«, blickt sie auf die Anfangszeiten ihrer Kelten-Passion zurück.

Die Ausstellung im Keltenzentrum Heidengraben gibt viele Einblicke in das Leben der ersten Europäer. Foto: GEA-Archiv Die Ausstellung im Keltenzentrum Heidengraben gibt viele Einblicke in das Leben der ersten Europäer. Foto: GEA-Archiv

Das änderte sich bald: Andrea Häussler initiierte die Keltengruppe Riusiava, deren Vorsitzende sie bis heute ist. Die Gruppe steht für Living-History, Geschichte wird dabei so authentisch wie möglich gelebt. Im Fall der Kelten ist dies nicht einfach umzusetzen: Von ihnen gibt es keine schriftlichen Überlieferungen, man nähert sich ihnen über Ausgrabungen an – das gilt auch für die Drechslerei. Dem historischen Handwerk habe von Anfang an ihr Augenmerk gegolten: »Anhand von Funden weiß man, wie die Kelten gearbeitet haben.«

Andrea Häussler stammt aus einer alten Drechslerfamilie, schon der Opa und der Vater übten das Handwerk aus. Andrea Häussler absolvierte ebenfalls eine Drechslerlehre, später besuchte sie die Holztechnikerschule in Michelstadt. Zurück im Familienbetrieb ging’s irgendwann in Richtung Messebau: »Zwischenzeitlich habe ich wenig mit Holz gearbeitet.« Die Wende kam mit ihrem Interesse an den Kelten und Andrea Häussler baute eine Drechselbank, die so weit wie möglich an ein Original aus der Keltenzeit angelehnt ist.

»Man kann erfahren, was es für die Kelten hieß, eine Schale zu drechseln«

Mit der Drechselbank ist die Grabenstetterin mit der Keltengruppe oder auch alleine unterwegs, demnächst beispielsweise im Freilichtmuseum Beuren. »Dann lasse ich die Besucher den Antrieb machen, was sehr anstrengend ist«, meint sie lachend. »Dadurch kann man erahnen, was es für die Kelten hieß, eine Schale zu drechseln.« Inzwischen habe sie sich so sehr in die Materie eingearbeitet, dass sie anhand von Funden sehe, wie der keltische Drechsler gearbeitet haben muss.

Die Grenze von der Leidenschaft in die Profession sei inzwischen fließend, muss Andrea Häussler augenzwinkernd zugeben: »Dabei wollte ich damals doch einfach nur mehr über die Kelten wissen.« Ihr Wissen sei gefragt, erzählt Andrea Häussler: Sie halte Vorträge über das keltische Drechslerhandwerk – unter anderem bei der Vereinigung der Europa-Drechsler - und werde inzwischen auch von Universitäten angefragt.

»Ich merke erst jetzt, wie alles zusammenhängt«

Das Archeo-Handwerk sei inzwischen zu ihrer großen Passion geworden, ihr Hauptinteresse gelte dem keltischen Wagenbau im Bereich der Schwäbischen Alb. Dabei erfahre sie ständig Neues, vertiefe ihr Wissen: »Ich merke jetzt erst, wie alles zusammenhängt«, erklärt Andrea Häussler, ein Puzzleteil füge sich ans nächste. »Es ist eine ständige Annäherung an das, was wohl möglich war und wie gearbeitet wurde.« Da sei es natürlich eine wunderbare Fügung gewesen, dass Aha Systeme den Zuschlag für die Ausstellungsgestaltung des Heidengrabenzentrums erhalten habe: Durch die intensive Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Kelten habe sie ihr Wissen vertiefen können.

Ihre Faszination für die Kelten kann Andrea Häussler begründen: Sie seien die ersten Europäer gewesen und würden für die Geschichte des damaligen Europas stehen. Und: »Es waren Menschen, die hier gewohnt und die Landschaft gestaltet haben«, beschreibt sie ihre anhaltende Begeisterung. »Mal schauen, wo die Reise noch hingeht«, erklärt Andrea Häussler, sie würde gerne noch mehr machen im Bereich des wissenschaftlichen Archeo-Handwerks. »Ich habe ja die Drechselbank ja nicht umsonst nachgebaut.« Eines stehe indes fest: Sie habe über die Kelten wieder die Liebe zum erlernten Handwerk entdeckt und möchte demnächst in Grabenstetten Drechselkurse anbieten. (GEA)