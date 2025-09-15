Wie der »neue« Uracher Kurpark aussehen wird

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Es war eine kurze Sitzung, die es aber in sich hatte: Der Gartenschau-Ausschuss des Uracher Gemeinderats hat sich noch in der Sommerpause zu einer außerordentlichen Sitzung getroffen, um einen nicht ganz unerheblichen Posten auf den Weg zu bringen: den zweiten Bauabschnitt des Kurparks. Der ist eh reichlich in die Jahre gekommen, zur Gartenschau 2027 wird er jetzt umgestaltet. Der Ausschuss hat sich für das Angebot der Firma Ralf Maier Garten- und Landschaftsbau ausgesprochen. Der Betrieb hatte ein Angebot in Höhe von rund 2,068 Millionen vorgelegt und lag damit unter den vier weiteren Bietern, die Angebote zwischen 2,2 und 2,5 Millionen Euro abgegeben hatten. Besonders erfreulich für die Stadt Bad Urach: Die Kostenschätzung lag bei 2,41 Millionen - also rund 300.000 Euro über dem Angebot, für das sie sich jetzt entschieden hat.

Anschließend schauten sich die Bürgervertreterinnen und -vertreter vor Ort verschiedene Materialien und Farben an, die sich im »neuen« Kurpark wiederfinden werden. Angefangen beim Untergrund, den Wegen also: Sie werden auf Basis von Kalkstein angelegt. Aus Kalkstein sind auch die Sitzsteine. Das Material kommt aus Baden-Württemberg, weshalb sich Bürgermeister Elmar Rebmann schnell damit angefreundet hat.

»Wir wollen doch in zehn Jahren nicht sagen, dass wir an ein paar LED gespart haben«

Diskutiert wurde auch der Nebelbrunnen, der eines der Herzstücke des neuen Kurparks bilden wird. Ob dieser beleuchtet sein wird, wollte FWV-Rat Bruno Wörner wissen. »Wir wollen doch in zehn Jahren nicht sagen, dass wir an ein paar LED gespart haben.« Was schnell zu einer augenzwinkernden Bemerkung seines CDU-Kollegen Axel Walcher führte: »Wenn die eine Elektro-Firma sponsern würde ...« Zum Hintergrund: Bruno Wörner ist der Senior-Chef des großen Uracher Betriebs »Wörner Elektroanlagen«, der als einziger Bieter für die Installationsarbeiten für Brandschutzmaßnahmen in der Wilhelmschule vermutlich den Zuschlag in Höhe von 125.000 Euro erhalten wird.

Abschließend ging's um die Farbe der Brücken, Lichtmasten und Mülleimer: Planorama-Chef Maik Böhmer könnte sich ein einheitliches schlichte Weiß vorstellen, wie er es bei einer Gartenschau in Sachsen-Anhalt gesehen hat. »Je einheitlicher Sie's machen, desto besser und konsistenter.« Stimmiger also. Jetzt wird probeweise eine Bank und ein Papierkorb in verschiedenen Grautönen hergestellt, damit das Gremium besser entscheiden kann. (GEA)