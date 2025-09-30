Wie der Arbeitskreis Frieden Metzingen der Bedrohungslage in Europa begegnen will

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Kommt es zur militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Nato, »droht der Dritte Weltkrieg, in dem auch Atomwaffen eingesetzt werden«, glaubt Reinhard Glatzel, »dann wird es nicht mehr darum gehen, ob jemand an der Front eine Waffe gegen einen anderen Menschen richtet.« Eindringlich fordert er: »Wir müssen einfach eine Friedenslösung finden - Wege, egal, wie schwer sie sind.« Die Stimmung im Pressegespräch des Arbeitskreises Frieden Metzingen, der mit seinen gerade mal elf Mitgliedern zwölf habhafte Veranstaltungen der ökumenischen Friedenswochen organisiert hat, ist diesmal ernster als sonst.

Denn auch die Lage in Ost- und zunehmend auch Mitteleuropa ist es. Es geht um bedrohliche Szenarien, um russische Drohnen und Kampfflugzeuge am Himmel über Polen und Drohnen unbekannter Herkunft über Dänemark und Estland, um Cyberkrieg, um die Wehrpflicht, um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands - und darum, was Friedens-Aktive zur Entschärfung der Lage tun können; um das, was auch gegen einen unberechenbaren Machthaber, der sogar Zivilisten angreifen lässt, schließlich greifen könnte.

»1945 hat das Militär Gutes gemacht«

»Ich finde es ganz scheußlich, dass wir so viel über die Aufrüstung schwätzen«, sagt Susanne Bernauer, »dabei werden Feindbilder aufgebaut.« Sie wendet sich gegen Konfrontation, in der es darum gehen kann, andere Menschen zu töten oder selbst umgebracht zu werden. »Jeder Mensch hat eine Würde«, betont die Christin und ehemalige Grünen-Stadträtin. Auf die »Wirksamkeit gewaltlosen Widerstands« weist Karin Berkemer hin, »auch Serbiens Machthaber Slobodan Milosevic wurde durch Bürgerrevolutionäre gestürzt. Wir dürfen die friedliche Ebene nicht verlassen.« Umgekehrt: »Wer hat durch den Einmarsch der USA in den Irak 2003 gewonnen?« Der IS habe sich gegründet. Er ist für Terroranschläge in der ganzen Welt verantwortlich.

Wie ihre Mitstreiter aus dem Arbeitskreis Frieden Metzingen wünschen sich die beiden Frauen, dass über Friedensaktivitäten medial wieder mehr berichtet werden - und dass etwa in den heute-Nachrichten nicht die ersten zehn bis zwölf Minuten den Waffen gehören. »Die Friedensbewegung hat es derzeit schwer«, sagt Reinhard Glatzel. Sie hat weniger Zulauf als etwa in den atomaren Achtzigerjahren, als es Menschenketten und große Demos gab. »Ich bin zuversichtlich, dass es sich wieder dreht«, fügt er hinzu. Gibt es in Deutschland noch zu wenig Anlass für die Pazifisten, ist die Gefahr aus dem Osten nur eingebildet oder nicht akut genug?

»Wenn tausende deutsche Kommunen Partnerschaften mit russischen schließen würden, wie würde Putin reagieren?«

»Komm den Frieden wecken« heißt das Motto der diesjährigen bundesweiten ökumenischen Friedensdekade. Unter allen Friedliebenden könnte, so die Vision der Macher, eine neue starke Allianz entstehen, die schließlich auch die Unrechtshaber beeindrucken könnte. »Wenn tausende deutsche Städte und Gemeinden Partnerschaften mit russischen Kommunen schließen würden - wie würde Putin reagieren?«, sinniert Reinhard Glatzel.

»Der Frieden kommt nicht durch die Nato, sondern durch die Uno «, gibt Susanne Bernauer der Weltgemeinschaft eine größere Rolle. Die AK-Mitglieder sind sich einig, dass Gewalt Gegengewalt erzeugt und Blut nicht mit noch mehr Blut vergolten werden sollte. »Das Böse mit Nächstenliebe beantworten« möchte Werner Schulz vielmehr. Sie beschwören den Wert der Diplomatie. Eine Ausnahme benennt Dr. Werner Deigendesch: »1945 hat das Militär Gutes gemacht.« Vereint haben Großmächte aus West und Ost den Diktator Hitler besiegt.

»Jeder will in Frieden leben. Das vereint Menschen und Nationen«

Die heutige Lage will der AK Frieden Metzingen nicht mit der damaligen vergleichen. »Putin will Gebiete besetzen, aber nicht Ethnien ausrotten«, glaubt Schulz: »Ob das 100.000 Tote wert ist?« Dieser Linie folgend, setzt auch Pfarrer Jörg Karle auf verstärkte zivilgesellschaftliche Aktivitäten: »Jeder will in Frieden leben, das vereint Menschen und Nationen. Menschen wollen leben.« Also gehe es darum, »das Miteinander zu stärken, damit die Gesellschaft nicht anfällig wird gegen Hassbotschaften«.

Aber wie machtvoll oder machtlos sind die Friedensbewegten gegenüber gewaltbereiten Herrschern, die auch ihr eigenes Volk teilweise unterdrücken, Widerstand gegen die eigene Linie etwa mit Verhaftungen und Tod beantworten, und sich langsam Richtung Westen zu bewegen scheinen? Es gibt keine klare Antwort. Deutlich wird im einstündigen Pressegespräch aber: Es ist besser, etwas zu tun, als in lähmender Angst zu versinken. (GEA)