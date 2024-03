»Wer isses?«: So war der Auftritt des Wannweilers Patrick Book bei ProSieben

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL/KÖLN. In der TV-Show, die laut Moderator Steven Gätjen »jeden durchschaut« war am Dienstagabend Patrick Book aus Wannweil zu sehen. Der Lachyoga-Trainer nahm an der vierten Folge von »Wer isses?« teil. Die Sendung wird auf ProSieben ausgestrahlt und kann auch auf Joyn gestreamt werden. »Vier prominente Profiler sind der Wahrheit auf der Spur. 60 Kandidaten wollen Sie hinters Licht führen. Nur ein Team zieht ins Finale«, informierte der Moderator die Zuschauer. »Erkennen Sie einen Lügner, wenn er von Ihnen steht?«, wollte Gätjen noch wissen. Weiter führte er das Publikum in das Konzept der Sendung ein: Es sei schon jedem mal passiert in einem Café zu sitzen, Menschen zu beobachten und anhand ihres Aussehens ihre Berufe zu erraten. Wer mit seinen Einschätzungen richtig liege, habe eine ausgeprägte Menschenkenntnis. »Wir haben daraus eine Show gemacht«, fügte er hinzu.

Patrick Book ist bei »Wer isses?« aufgetreten. Foto: Privat Patrick Book ist bei »Wer isses?« aufgetreten. Foto: Privat

Die Comedians Ralf Schmitz und Chris Tall sind ein fester Bestandteil der Sendung und bilden jeweils ein Team. In jeder neuen Folge kommen noch zwei Promi-Gäste als Unterstützer hinzu. So bildeten dieses Mal Schauspielerin Bettina Zimmermann und Ralf Schmitz Team Blau und Schauspieler Frederick Lau mit Chris Tall Team Rot. »Für jede richtige Antwort gibt es drei Punkte, die in drei Euro umgerechnet werden. Am Ende kann das führende Team ins Finale kommen und dort die erspielte Summe verdoppeln«, erklärte Moderator Gätjen die Spielregeln. Das Duo mit dem größeren Enttarnungstalent erspielt das Preisgeld für den eigenen Publikumsblock.

Der Überraschungseffekt war nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Teilnehmer groß. »Ich habe keine Ahnung, was letztendlich von meinem Auftritt im Fernsehen gezeigt wird«, sagte Patrick Book dem GEA, noch bevor die Folge ausgestrahlt wurde. Wer auf seinen Auftritt wartete, musste sich gedulden. Denn die Sendung dauert über eineinhalb Stunden. Der 59-Jährige wurde erst im letzten Teil der Sendung gezeigt.

Book strahlt Empathie und Ruhe aus

Book war einer der Teilnehmer, dem die Prominenten den richtigen Beruf zuordnen mussten. Mit seinem weißen Bart und seinem ernsten Blick, zog er die Blicke auf sich. »Ich kam ein bisschen streng rüber, weil von uns ein Pokerface verlangt wurde«, fand er, nachdem er die Sendung verfolgt hatte. Es sei ungewöhnlich für ihn, sich im Fernsehen zu sehen. »Aber ich bin zufrieden, ich wusste ja, dass ich nur herumstehen musste.« Anfangs habe er noch gefürchtet, dass er gebeten wird Lachyoga-Übungen vorzuführen.

Seine Gruppe bestand aus einem Metzger, einer Kunst-Historikerin, einen Kfz-Techniker, einen Bestatter, einer Pilotin und einem Metzger. "Die Nr. 1 lächelt so schön und hat so schöne Lachfalten", fand Bettina Zimmermann und ging davon aus, dass die lächelnde Frau den Beruf der Lachyogatrainerin ausüben könnte. Doch der fröhliche Gesichtsausdruck der Frau überzeugte Ralf Schmitz nicht. "Das wäre zu offensichtlich", fand er und tippte auf Book. Als es um die Auflösung ging, sagte Gätjen über ihn: "Ihr habt gesagt, er strahlt Ruhe aus und ganz viel Empathie. Er ist Lachyoga-Trainer und macht das seit zehn Jahren in seiner eigenen Praxis." Book sagt: "Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass sie mir so schnell den richtigen Beruf zuzuordnen.

Richtig erraten

»Wer hat schon mal ein Buch geschrieben?«, lautete die nächste Frage. Die Promis sollten jetzt wieder anhand des Auftretens der Teilnehmer erraten, wer dazu in der Lage wäre. Ralf Schmitz sagte: »Klar, ein Lachyoga-Tainer könnte ein Buch über sein Lachyoga-Programm schreiben. Das wäre absolut möglich«, fand die Gruppe Talls. »Zum Lachyoga gibt es mittlerweile eher Videos«, ergänzte Bettina Zimmermann. Beide Gruppen gingen davon aus, dass Book kein geschrieben hat und lagen mit ihrer Vermutung richtig.

Im Finale der Sendung ging es noch darum, einzuschätzen, wer in einer Big Band spiele. Es waren noch drei Kandidaten übrig geblieben, darunter auch der Wannweiler. Die Promis konnten erahnen, dass nichts davon für Book zutreffe.

Die fünfte Folge wird kommenden Dienstag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ein weiterer TV-Auftritt des 59-Jährigen ist nicht vorgesehen. (GEA)