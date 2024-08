Was die gelben Bänder an Obstbäumen bedeuten

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Wer ein gelbes Band an einem Obstbaum sieht, weiß, dort kann kostenlos geerntet werden. Die bundesweite Aktion »Gelbes Band« soll der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken, und Metzingen ist wieder mit dabei. Martin Nagel, Leiter des städtischen Obstbaus Metzingen, erklärt: »Insgesamt gibt es weniger Obst in dieser Saison. Aber einige Bäume tragen gut und freuen sich auf fleißige Pflücker«.

Aber es gibt bei der Aktion auch ein paar Dinge zu beachten: »Es sollte ausschließlich von Bäumen oder Sträuchern mit einem gelben Band geerntet werden und nicht von unmarkierten Bäumen«, sagt Martin Nagel, »wichtig ist auch, dass keine Leiter verwendet wird.«

So darf alles, was in Reichweite hängt oder auf dem Boden liegt, in die eigene Tasche wandern. Ein respektvolles Miteinander wird ebenfalls vorausgesetzt. So ist immer aufzupassen, wenn ein Grundstück betreten wird. »Hier auch die Bitte, mit den Obstbäumen pfleglich umzugehen und auch nur so viele Früchte zu pflücken, wie auch verbraucht werden«, so Nagel. Braune Stellen sollten dabei nicht abschrecken, erklärt er weiter. Diese können ja rausgeschnitten werden.

Die Bänder können von den Obstbaumbesitzern ab dem 22. August donnerstags von 15 bis 17 Uhr und ab September freitags von 12 bis 17 Uhr kostenlos an der Obsthalle Metzingen, Kolbenwasen 1, abgeholt werden. Anja Kurz gibt Tipps zu den Standorten. (pm)