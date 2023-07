Der Ordner, in dem die Polizei die Straftaten in Walddorfhäslach von 2022 verzeichnet, ist dünn. Im vergangenen Jahr passierte hier auffallend wenig, die Fünfeinhalbtausend-Einwohner-Gemeinde ist die viertsicherste von 26 Städten und Gemeinden im Landkreis Reutlingen. Foto: Adobe Stock Der Ordner, in dem die Polizei die Straftaten in Walddorfhäslach von 2022 verzeichnet, ist dünn. Im vergangenen Jahr passierte hier auffallend wenig, die Fünfeinhalbtausend-Einwohner-Gemeinde ist die viertsicherste von 26 Städten und Gemeinden im Landkreis Reutlingen. Foto: Adobe Stock

