Walddorfhäslach: Moll-Töne in der Rede von Bürgermeisterin Silke Höflinger

WALDDORFHÄSLACH. Ein gewaltiger Trommelwirbel eröffnete am Freitag in der proppenvollen Gemeindehalle den Neujahrsempfang von Walddorfhäslachs Bürgermeisterin Silke Höflinger. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Werner-Schule sorgten mit ihren Fässern und Stöcken für den schlagkräftigen und rhythmischen Auftakt eines unterhaltsamen Abends, der allerdings von einigen Moll-Tönen begleitet war. Für die sorgte vor allem die Rathauschefin selbst mit ihren mit kritischen und nachdenklich stimmenden Anmerkungen.

Gleich das erste Thema, das Höflinger ansprach, ist seit Jahren ein Aufreger-Thema im Ort: Das schadhafte Pflaster in der Hauptstraße, das inzwischen einen desolaten Zustand erreicht hat. Höflinger versuchte der Sache etwas die Schärfe zu nehmen, in dem sie die unendliche Geschichte humorvoll in Gedichtform vortrug. Worum geht es? 2018 war das Pflaster im Rahmen der Ortskernsanierung in einem speziellen Klebeverfahren gelegt worden. Viele Jahre sollte es halten. Doch schon 2020 zeigten sich erste Risse, Steine lösten sich, die Verkehrssicherheit war gefährdet. 2022 beantragte die Gemeinde aus Gewährleistungsgründen ein Beweissicherungsverfahren.

»Hauptstraßen-Bingo« sorgt für Lacher

Und das zieht sich in die Länge. Sechs Grundwassermessstellen wurden eingerichtet. Was kann die Gemeinde tun, damit die Hauptstraße nicht weiter wie ein immer größer werdender Flickenteppich aussieht? Höflingers resignative Antwort: »Nichts. Die schadhaften Stellen können nur provisorisch ausgebessert werden, denn solange die Grundwassermessstellen eingebaut sind und das Beweissicherungsverfahren nicht abgeschlossen ist, besteht keine Möglichkeit einer vollflächigen Straßensanierung.«

Auch der Kulturausschussvorsitzende Hans-Jörg Manz griff das Thema in seiner gewohnt humorvollen Abschlussrede satirisch auf. Er habe ein Spiel erfunden, »das Hauptstraßenbingo«, behauptete er, bei dem jeder einen Punkt erhält, wenn er auf ein Feld mit einem Pflasterstein trifft. Er habe aber keinen Spielehersteller dafür interessieren können, denn man brauche jede Woche einen neuen Bingo-Plan, weil sich wieder neue Steine gelöst hätten, »das ist zu teuer«.

Auch beim Gemeindehaushalt bilden sich auf Höflingers Stirn Sorgenfalten. Die Personalkosten für die Gemeinde, die mit 120 Beschäftigen zweitgrößter Arbeitgeberin in Walddorfhäslach ist, stiegen über die Jahre extrem an. Der Grund dafür: »die Tarifsteigerungen«. Dies sei »nur noch hart zu erwirtschaften«. Ein weiteres Problem: Die Gemeinde müsse im Auftrag von Bund und Land immer mehr Aufgaben übernehmen, aber, »mit welchem Geld und welchem Personal sollen wir das bewältigen?«.

Supermarkt soll Kaufkraft im Ort halten

Was wird die Gemeinde im Jahr 2026 noch beschäftigen? Neben dem Breitbandausbau ist das die Suche nach einem Supermarkt mit Vollsortiment, »damit mehr Kaufkraft im Ort gehalten wird«, was allen im Ort zugutekomme. Die Gemeinde habe mehrere Areale für einen Standort untersucht. Das Gewerbegebiet »Bullenbank« eigne sich nicht dafür, erklärte die Bürgermeisterin und brachte danach »das Areal gegenüber der Tankstelle« in Walddorf ins Gespräch. Sie habe Kontakt zu zwei großen Supermarktketten, berichtete sie. Und sie wolle Gespräche mit den Anwohnern führen. Im Laufe des Jahres würden weitere Informationen zu dem Thema erfolgen.

Zwei neue Wohngebiete sollen laut Höflinger in Walddorf und Häslach geschaffen werden. Im Dörnacher Weg geht es um sozialen Wohnungsbau und um »bezahlbaren Wohnraum«. Das Wohngebiet »Brunnfeldstraße« wird entgegen der ursprünglichen Planung durch kleinere Grundstücke nachverdichtet, damit »die Bebauung für Bauherren nicht zu kostenintensiv wird«.

Aber es gab auch sehr positive Momente beim Neujahrsempfang, bei dem wieder viel Politprominenz anwesend war. So feiern 2026 einige »offene Organisationen«, die von viel bürgerschaftlichem Engagement getragen werden, ihre runden Geburtstage: der Arbeitskreis Asyl, die Seniorenbegegnung, der gemeinsame Mittagstisch, das Bürgerauto, die Frauenliste und die Malteser.

Und ein weiterer erfolgreicher Verein stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs: der SV Walddorf. Aufstiege, Bezirkspokale - »das waren gigantische Erfolge«, meinte der scheidende Vorsitzende Markus Hartlieb. Die Veranstaltung rundete Musik vom Frauenchor des Liederkranzes, der Band Tempo Ritmo und von Gitarrist Emil Veit ab. (GEA)