Umbau der Bauhaltestellen zwischen Pliezhausen-Gniebel und Waldorfhäslach

PLIEZHAUSEN/WALDOFHÄSLACH. Ab Montag, den 22. Mai, beginnt der Umbau der Bushaltestellen an der K6764 zwischen Pliezhausen-Gniebel und dem Gewerbegebiet Bullenbank. Die Bushaltestellen und die Querungshilfe werden nach den neusten Richtlinien barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten werden unter halbseitiger Sperrung ab Montag, 22. Mai, durchgeführt und bis zum 23. Juni 2023 andauern. Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Ampelanlage durch den Baustellenbereich geleitet. Die Ein- und Ausfahrt aus der Schubertstraße (Pliezhausen-Gniebel) in die K6764 ist in dieser Zeit nicht möglich. Die Ausfahrt aus dem Furtweg wird nur nach rechts möglich sein. Während der Umbauarbeiten der Bushaltestelle werden diese nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten die Bushaltestelle »Walddorfer Straße« zu nutzen.

Die Bushaltestellen werden mit Niederflurbusbordsteinen und Blindenleiteinrichtungen versehen. Die Querungshilfe wird ebenfalls barrierefrei saniert und für Rad- und Rollstuhlfahrende mit einem auf 0 abgesenkten Bord versehen während für Fußgänger und Fußgängerinnen der Bord mit einem Absatz von 3 cm hergestellt wird, damit auch sehbehinderte Verkehrsteilnehmende die Bordsteinkante ertasten können. Die Haltestellen werden mit neuen Warteunterständen und einem überdachten Fahradabstellplatz versehen.

Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während der Bauzeit nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.verkehrsinfo-bw.de/Baustellen abgerufen werden. (pm)