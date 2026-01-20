Theaterleut Walddorfhäslach: Feinsinniger Humor statt Klamauk

»Ferrari-Tony« alias Michael Flad (rechts) setzt zwar die Senioren-WG unter Druck mit der Schreckschusswaffe, weiß aber nicht, dass die ihre eigenen Pläne haben. FOTO: SANDER

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH/RIEDERICH. Zwar steht »Wallys wilde Villa« noch bis 7. Februar in Riederich auf der Bühne im Albhotel Fortuna, doch die Heimat der Theaterleut ist Walddorfhäslach. Dort können sie allerdings in ihrem sanierungsbedürftigen Vereinsheim keine Vorstellungen mehr geben. Darum haben sie Proben und die insgesamt neun Aufführungen nach Riederich ins Albhotel verlegt und am Samstagabend in besagter »wilder« Villa von Waltraud von Güldenstein (Martina Welker) eine erfolgreiche Premiere gefeiert.

Die Turbulenzen entfacht ihr missratener Sohn Patrick, gespielt von Timo Bauer, den nicht nur Geldnot plagt. In der Villa selbst herrscht der besondere Geist von Onkel Theo (Rafael Schöfer), dem Bruder der Gräfin, der Verwirrung der etwas anderen Art ins Spiel bringt. Die Bewohner der Senioren-WG, die Gräfin Wally in der bis dahin ruhigen Villa ins Leben ruft, statt das Haus zu verkaufen, sind in ihrer Zusammensetzung außerdem eine Garantie für Komplikationen.

Lisa Kimmerle überzeugt als esoterisch angehauchte Mitbewohnerin Sunny ebenso wie Diana Gagne als resolute Resi, die im Internet manche Entdeckung und den Mitbewohnern Beine macht, wie Angelika Schwarz-Martin und Jan Frome als Ehepaar Michelberger, das mit dem Thema Demenz Spannung in die WG bringt und Impulse zum Nachdenken setzt. Michael Flad als Ferrari-Tony komplettiert das Verwirrspiel, bei dem Haushälterin Margot, gespielt von Sylvie Erdrich ein strenges Regiment führt und es schafft, dass das Publikum über Hausschuhe lacht.

»Es ist schön zu erleben, wie sich das alles entwickelt hat«

Darin liegt eins der Erfolgsgeheimnisse dieses Amateurtheaters, dass die Gags nie unter die Gürtellinie zielen, sondern feinsinniger Humor ebenso wie einfache Gegenstände und Handlungen von Herzen lachen lassen.

Wer über einen »Kraftstein aus Irland mit archaischer Energie«, der mitten im Weg liegt, stolpert, erhält einen »spirituellen Impuls«, und eine »sprechende« Blumenvase muss nur umfallen um Aufmerksamkeit zu erhalten. Statt Klamauk bietet dieses Amateurtheater Qualität und Tiefgang mit Humor.

Ein weiteres Geheimnis für den großen Erfolg ist zweifellos die Regisseurin Birgit Hein, die alle Darsteller zu Bestleistungen und zur Entfaltung der Charaktere führt, manches anpasst und viele Ideen hat, den Spielstoff individuell zu entwickeln.

Ihre »Handschrift« ist ein Markenzeichen für die Amateurgruppe, die spürbar ein harmonisches Team ist, das mit viel Herz seit 30 Jahren bei der Sache ist, obwohl immer neue Talente dabei und andere teilweise ausgeschieden sind. Sie hat mit Jenni Gagne, die auch für die Maske zuständig ist, eine kompetente Regieassistentin zur Seite, die souverän die Generalprobe leitete, weil Birgit Hein vom Grippevirus vorübergehend ausgeschaltet wurde.

Rose Herbrich und Günther Wolf, zwei Gründungsmitglieder vor 30 Jahren, haben dieses Mal von der Bühne pausiert, dafür aber Schautafeln über diese drei Jahrzehnte erstellt, die im Foyer zu einer kleinen Zeitreise durch die Geschichte der Theaterleut einladend präsentiert sind.

»Das Amateurtheater braucht viel Handlung, viel Spielstoff«

»Es ist schön zu erleben, wie sich das alles aus unseren Anfängen mit damals 20 Hobbyschauspielern entwickelt hat«, freut sich Rose Herbrich und erinnert sich an die ersten Sketche, Kinderstücke und Märchen aus der Zeit, als es noch keinen festen Spielort wie später dann das alte Schützenhaus als Vereinsheim gab und seit drei Jahren das Albhotel gibt. In dem wohnt allerdings der Riedericher Anton Stöckle nicht, der eine besondere Rolle auf der Bühne spielt.

Wer sein Geheimnis entdecken will, kann das nur in einer der nächsten Vorstellungen, für die es allerdings nur noch vereinzelt Plätze gibt.

Über den großen Erfolg der Theaterleut freut sich in diesem Jahr ganz speziell auch der Autor des Stückes, Heiner Schnitzler, der zur Premiere ins Albhotel kam. Und bescheiden sagt: »Ich habe nur die Spielvorlage geliefert, die muss ge-spielt, das Beste aus dem Text gemacht werden«, würdigt er die Leistung der Darsteller und des Teams im Hintergrund, das alles gekonnt in Szene setzt von der Beleuchtung bis zum Bühnenbild. Schnitzler weiß, »dass das Amateurtheater viel Handlung, viel Spielstoff braucht, wobei die zwei Ebenen Text und Subtext besonders wichtig sind und unter den Dialogen noch mehr Leben stattfindet.«

Das kann ein Gesichtsausdruck sein, der mehr sagt als Worte, ebenso wie die umfallende Vase oder eben Hausschuhe, die zum Lachen reizen in Wallys wilder Villa. (GEA)