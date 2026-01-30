Tempo 20 in der Hauptstraße in Walddorfhäslach?

Wegen ihrer geschwungenen Form un parkender Autos ist die Hauptstraße in Walddorfhäslach für Fußgänger recht unübersichtlich. Die Gemeinde will deshalb, dass dort zukünftig Tempo 20 gilt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

WALDDORFHÄSLACH. Tempo 20 in der Hauptstraße, Radschutzstreifen in der Dettenhauser- und Stuttgarter Straße? Neue »Blitzer« im Ort? Was könnte kommen, was nicht? Bürgermeisterin Silke Höflinger legte jetzt dem Gemeinderat die wichtigsten Punkte vor, die bei der jüngsten Verkehrsschau in Walddorfhäslach zur Sprache kamen. Und das Gremium rang sich nach kontroversen Diskussionen auch zu Entscheidungen durch.

In der Hauptstraße in Walddorf zerbröselt seit einiger Zeit der Pflasterbelag. Doch dies ist nicht der Hauptgrund, warum die Verwaltung in der Straße gerne die Geschwindigkeit der Fahrzeuge verlangsamen würde. Es handelt sich um eine wichtige Durchgangsstraße, auf der jeden Tag viele Fahrzeuge, auch Lastwagen, unterwegs sind, was die Verkehrssicherheit in diesem Bereich gefährdet.

Absage an Zebrastreifen

Wegen ihrer geschwungenen S-Form und der dort am Straßenrand geparkten Autos ist die Hauptstraße für Fußgänger nicht sehr übersichtlich. Und von ihnen gibt es viele dort, weil Rathaus, Bäckerei und der Weg zum Molkereiplatz mit Bücherei, Post und Lebensmittelhändler viel Publikumsverkehr anziehen. In der Diskussion war in der Vergangenheit bereits ein Zebrastreifen für die Hauptstraße, doch da spielt das Landratsamt nicht mit, eben gerade wegen jener Unübersichtlichkeit.

Nun gibt es einen neuen Vorstoß der Verwaltung in Richtung Verkehrssicherheit und der Gemeinderat zieht mit. Jürgen Stoll (SPD), eigentlich »kein Freund von Tempo 20«, plädiert in diesem Fall doch für eine Geschwindigkeitsreduzierung: »Dort gehen viele Menschen über die Straße, das wäre schon sinnvoll«. Man sehe »die Autos, die dort fahren, relativ schlecht«, meinte auch Dagmar Böpple von der Frauenliste. Olfert Alter (Freie Wähler) ist ebenfalls eher generell gegen Tempo 20, bei der Hauptstraße würde er »aber zustimmen«.

Die »Tendenzabfrage« im Gremium fiel dann auch eindeutig aus. Zwölf von 13 anwesenden Gemeinderätinnen und -räte stimmten für den Vorschlag »Tempo 20 in der Hauptstraße«. Höflinger will nun wegen der möglichen Geschwindigkeitsreduzierung beim Landratsamt noch einmal vorstellig werden, auch um die Länge dieser 20er-Zone abzuklären.

Kein Radschutzstreifen in der Dettenhauser Straße

Beim Thema »Radschutzstreifen« ging es kontroverser zu. Das Hauptproblem: Ein Radschutzstreifen zieht automatisch ein Parkverbot für Fahrzeuge auf der jeweiligen Straßenseite nach sich. Außerdem würde dann Tempo 30 dort gelten. Radfahrer seien auf den Durchgangsstraßen häufig »einer sehr großen Gefahr ausgesetzt«, erklärte Roswita Decker-Röckel (Freie Wähler), die viel mit dem Rad im Ort unterwegs ist. Sie fände deshalb Radschutzstreifen wichtig.

Doch auch sie sieht die Schwierigkeit in der Dettenhauser Straße. Diese Straße ist recht lang und es gibt dort Wohnhäuser und Geschäfte, es brauche also Parkplätze an der Straße, wie einige im Gremium zu bedenken gaben. Daher war ein beidseitiger Radschutzstreifen in der Dettenhauser Straße (zwischen Herdweg und Walddorfer Ortsmitte) schnell aus der Diskussion. Die Mehrheit im Gemeinderat lehnte schließlich generell einen Radschutzstreifen dort ab, beidseitig, einseitig oder auch, wie von Decker-Röckel vorgeschlagen, nur in Teilbereichen (von der Friedrichstraße bis Ortsmitte).

Landkreis prüft nochmal die Blitzerfrage

Anders sah es bei der Stuttgarter Straße aus. Hier befürwortete der Rat mit einer Mehrheit von neun zu vier Stimmen (bei einer Enthaltung) die Einrichtung eines Schutzstreifens für Radfahrer, allerdings nur auf einer Seite, »bergauf« in Richtung Ortsausgang. Der Radfahrerschutz sollte dann aber bis zur Tankstelle reichen, so die Entscheidung des Gremiums, die Höflinger nun dem Landratsamt unterbreiten will.

Interessant ist die Situation der »Blitzer« im Ort. Drei davon gibt es in Walddorfhäslach, »die teilweise aber nicht mehr funktionieren«, wie Höflinger berichtete. Das Landratsamt will aber keine neuen installieren. Bei der Verkehrsschau hat die Bürgermeisterin die Behörde noch einmal darum gebeten, zu prüfen »ob die Einrichtung einer Geschwindigkeitsmessstelle unter finanzieller Beteiligung der Gemeinde«, eine Alternative sei. Dies bedeutet, die Gemeinde übernimmt die Kosten für die Straßen- und Tiefbaumaßnahmen sowie für den Standortanschluss. Der Landkreis will nun prüfen, sicherte er jedenfalls Höflinger zu. (GEA)