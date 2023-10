Ein Zug der SWEG Bahn Stuttgart hält im Metzinger Bahnhof, dessen Bahnsteig am Gleis 1 (links) gerade umgebaut wird. Diese Arbeiten haben sich wegen Asbest im alten Bahnsteig verzögert und sollen am 24. Oktober enden. Dann sind die derzeit in Metzingen einzig nutzbaren Gleise 2 und 3 kein Nadelöhr mehr, und eine Ursache für Zugverspätungen fällt weg. FOTO: PFISTERER Ein Zug der SWEG Bahn Stuttgart hält im Metzinger Bahnhof, dessen Bahnsteig am Gleis 1 (links) gerade umgebaut wird. Diese Arbeiten haben sich wegen Asbest im alten Bahnsteig verzögert und sollen am 24. Oktober enden. Dann sind die derzeit in Metzingen einzig nutzbaren Gleise 2 und 3 kein Nadelöhr mehr, und eine Ursache für Zugverspätungen fällt weg. FOTO: PFISTERER

