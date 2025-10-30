Stadtgespräch in Bad Urach: »Die Welt dreht sich nicht mehr um uns«

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Die Kirche wird in den nächsten Jahren kleiner – auch in Bad Urach. Darüber herrschte kürzlich beim Stadtgespräch »Zukunft der Kirche – wohin geht’s?« Einigkeit. Diese Entwicklung sei mit einem Bedeutungsverlust verbunden. »Die Welt dreht sich nicht mehr um uns«, brachte es der Landessynodale Michael Schradi auf den Punkt.

Auf dem Podium diskutierten die beiden Kirchengemeinderätinnen Andrea Schwenkel und Maike Herrmann, Vikar Thomas Hackl, die Gemeinderätin Uthe Scheckel und der Landessynodale Michael Schradi. Moderiert wurde die Veranstaltung von Veronica Zwink und Albert Ebinger.

Atempause und Begegnungen

Von einigen ermutigenden Entwicklungen berichteten Schwenkel und Herrmann: Die »Atempause«, ein offenes Angebot in der Rathausapotheke, die Veranstaltung »Zeiten der Begegnung« für ältere Menschen sowie der »Anders Feiern-Gottesdienst« im Bonhoeffer-Haus, der vor allem junge Familien anspricht, seien Beispiele für lebendige Gemeindeformen. All diesen Initiativen ist gemeinsam, dass sie stark vom ehrenamtlichen Engagement getragen werden. »Kirche wird gebraucht«, betonen Schwenkel und Herrmann. »Damit Menschen eine Stimme bekommen, die keine haben und Kinder und Jugendliche den Zugang zum Evangelium finden.« Dafür wollen sie sich einsetzen und kandidieren deshalb erneut für den Kirchengemeinderat, der am Sonntag, 30. November, gewählt wird.

Ehrenamtlichkeit ist ein Aspekt, der eng verknüpft ist mit der Zukunft der Kirche, wenn Pfarrstellen weniger werden. Woher aber kommen diese Personen, wenn die Anzahl der Kirchenmitglieder weiter zurückgeht? Wie können Ehrenamtliche qualifiziert werden und wie können sie bei Problemen unterstützt werden?, fragte eine Zuhörerin.

Thomas Hackl hat da klare Vorstellungen. Vermehrt sei es die Aufgabe von Pfarrerinnen, Potenziale bei Gemeindemitgliedern zu erkennen, sie zu fördern und sie zu befähigen, selbst tätig zu werden. Das habe eine lange Tradition in der evangelischen Kirche. Das Priestertum aller Gläubigen wurde bereits von Martin Luther beschworen, wies Schradi hin.

Das Evangelium weiterzugeben, da ist sich Hackl seiner Sache sicher, habe bereits das Potenzial, die Dinge zum Guten zu wenden. Nächstenliebe gehört für Uthe Scheckel dazu »als Gegenpol zu reiner Macht und Autokraten«. Kirche müsse sich gesellschaftspolitisch einmischen, betont sie: »Das sehe ich anders als Julia Klöckner.«

Für klare politische Positionen

Schradi und Scheckel betonen zudem, dass sich die Kirche klar gegen rechtsextreme Tendenzen stellen müsse – auf allen Ebenen, auch in den Gemeinden vor Ort. Das Wort des württembergischen Landesbischofs Ernst-Wilhelm Gohl, die AfD sei für Christen nicht wählbar, könne nur der Anfang sein.

Auf der Suche nach dem Vertrauensverlust der Kirche komme man am Thema »sexualisierte Gewalt« nicht vorbei. »Da sind Menschen zerbrochen, die nie wieder aufrecht gehen können und ganz viele haben weggesehen«, sagte Schradi. Eine ehrliche Aufarbeitung und Prävention wurde angemahnt. Pfarrerin Katja Pfitzer warf ein »Blitzlicht« auf die Seelsorge – eine ureigene Aufgabe der Kirche, die eher im »Verborgenen« stattfinde. »Da ist Kirche nach wie vor gefragt«, so Pfitzer. Immer wieder wenden sich Menschen in Krisensituationen an sie, zum Beispiel bei Krankheit, Trauer oder Trennung. In diesen oft schweren und belastenden Situationen sei Empfindsamkeit gefordert, man müsse zuhören können. »Aber es gilt auch Ressourcen zu finden, die dem Menschen helfen, gut mit dieser Situation umzugehen«, sagt Pfitzer. Nicht immer gelinge das und so brauche die Seelsorge auch eine gesunde Distanz.

In der anschließenden Plenumsrunde gab es Vorschläge, wie sich Kirche vor Ort weiterentwickeln kann. Ein Vorschlag war die »Winterkirche«, bei der nur ein Drittel des Kirchenraums genutzt wird. Zur Form des Gottesdienstes gab es die Anregung, statt der Predigt einen Impuls zu geben, über den die Gemeinde ins Gespräch kommen kann. Eine Zuhörerin bat darum in der Amanduskirche weniger von der Kanzel zu predigen.

Immer wieder wurde der Wunsch nach mehr Gemeinschaft geäußert. Bunt und vielfältig solle die Kirche der Zukunft sein. Etwas, was die Teilnehmer auf dem Podium mit den Zuhörern teilten. Das ging auch aus dem abschließenden »Zukunftsbild« hervor, das die Anwesenden in Stichwörtern zeichneten. (eg)