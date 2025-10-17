Senior-Chef der Uracher Künkele-Mühle: Karl-Otto Künkele ist gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Wer an die Künkele-Mühle denkt, denkt an Karl-Otto. Der Senior-Chef hat das Anwesen am Ortsausgang der Kurstadt neben der Georgiisiedlung wie kein anderer geprägt. Die Mühle hat sich im Laufe der Jahre zu einer noblen Event-Location entwickelt, die auf Jahre ausgebucht war. Jetzt ist Carlo, wie ihn Familie und Freunde nannten, im Alter von 88 Jahren gestorben. »Ein Original ist gegangen«, schreibt die Familie in der Todesanzeige. Besser könnte man Karl-Otto Künkele nicht beschreiben. Ein selbstbewusster Mann, der nicht nur wegen seiner 1,88 Metern Länge unübersehbar war, an dem keiner so schnell vorbeikam.

»Karl-Otto Künkele hat oft dafür gesorgt, dass die Sache nicht zu trocken wurde«

So einer sitzt irgendwann im Stadtrat. Karl-Otto Künkele von 1994 bis 1999 als einziger Vertreter der FDP am Ratstisch. Arbeitete im Kindergarten-Ausschuss Primus-Truber-Kindergarten - der ist in der Georgiisiedlung direkt neben der Künkele-Mühle - und im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Bad Urach. Als einziger FDPler zwar ein Einzelkämpfer, aber nicht auf den Mund gefallen. Der damalige Bürgermeister Markus Hase charakterisierte Künkele bei seinem Abschied aus dem Gremium als ruhiges und besonnenes Ratsmitglied, das aber auch durchaus sehr spontane, bisweilen sogar deftige Kommentare einwerfen konnte. Zitat Hase: »Karl-Otto Künkele hat oft dafür gesorgt, dass die Sache nicht zu trocken wurde.«

Karl-Otto Künkele auf einem Eisenbahnwagon bei seiner Mühle neben einer Schar Gänsen. Foto: privat

Zusammen mit seiner Frau Mathilde hat Karl-Otto die Künkele-Mühle zu einer über die Grenzen der Region bekannte Event-Location gemacht. Susanne Porsche hat hier ihren vierzigsten Geburtstag gefeiert, Ferdinand Piech war ebenso da wie die Daimler-Bosse Schrempp und Zetsche. Seit Beginn der 1980er-Jahre kann man in der Künkele-Mühle heiraten. Ganz normale Menschen, die sich hier eine Traum erfüllen, und viel Prominenz: Als Gesamtmetall-Präsident Dr. Stefan Wolf und der Musicaldarsteller Kevin Tarte (Hauptdarsteller des Musicals »Tanz der Vampire«) am 24. Juni 2023 im Uracher Rathaus heirateten, luden sie nach dem Champagner-Empfang auf dem Marktplatz zu einer Feier mit 150 Promi-Gästen in die Künkele Mühle ein. Auch Bundeswirtschaftsminister a.D. Helmut Haussmann, mittlerweile Ehrenbürger seiner Heimatstadt, hatte sich in seiner aktiven Zeit mit Amtskollegen in der Künkele-Mühle getroffen. Eine gute Adresse. (GEA)