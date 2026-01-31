Schattenspender für die Liegewiese in Metzingen ziehen bald um

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Der Gemeinderat der Stadt Metzingen hat in der vergangenen Woche den Bebauungsplan für das Ganzjahresbad im Freizeitgelände Bongertwasen beschlossen.

Damit sind nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Baubeginn geschaffen. Dieser ist nach dem aktuellen Bauzeitenplan für Juni vorgesehen. Bereits jetzt sollen die ersten vorbereitenden Arbeiten auf dem Gelände des zukünftigen Ganzjahresbades begonnen werden. Dabei handelt es sich zunächst um vorbereitende Arbeiten für die aufwendige Verpflanzung von ausgewählten Großbäumen, die künftig das Freibadgelände prägen.

Technisch anspruchsvoll

Dieser kosten- und arbeitsintensive Weg wurde eingeschlagen, um den Eingriff in den bestehenden Baumbestand des Ferientagheims zu reduzieren. Neben dem Erhalt der Baumreihe am Feldweg oberhalb des Ferientagheims, werden zehn standortprägende Bäume aus dem Gartenbereich des Ferientagheims entnommen und durch eine Spezialfirma fachgerecht in ein Zwischenquartier am Bongertwasen verpflanzt. Im Rahmen der Gestaltung der Außenanlagen des Freibadbereichs erhalten die Bäume dann ihren endgültigen Standort innerhalb der Liegewiese.

Damit diese Arbeiten vorgenommen werden können, werden vorbereitend ein Bauzaun aufgestellt, temporäre Wege für den Abtransport der Bäume geschaffen sowie der Einsatz von schwerem Spezialgerät vorbereitet. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Bäume möglichst schonend auszugraben und sicher in ihr Zwischenquartier zu transportieren. Mit der Verpflanzung der Großbäume soll etwa Mitte Februar begonnen werden. Alexander Schoch, Geschäftsführer der Stadtwerke Metzingen, unterstreicht die besondere Bedeutung dieser Maßnahme: »Die Verpflanzung ausgewachsener Bäume ist technisch anspruchsvoll und mit hohen Kosten verbunden. Dennoch haben wir uns gemeinsam mit der Stadt dafür entschieden, weil wir langfristig ein Freibadbereich schaffen wollen, der nicht nur funktional, sondern auch landschaftlich hochwertig ist und schon zu Beginn der ersten Badesaison Schatten auf der Liegewiese bietet.«

Die anstehenden Arbeiten sind noch nicht der Beginn des eigentlichen Hochbaus des Bades. »Es ist aber der erste wichtige Schritt zur Umsetzung eines ökologisch verantwortungsvollen Ge-samtkonzepts«, sagt Schoch weiter.

Ökologisch verantwortungsvoll

Ziel ist es, Teile der bestehenden Grünstrukturen, wie im Bebauungsplan vorgesehen, zu erhalten und sinnvoll in das neue Ganzjahresbad zu integrieren.

Mit dem neuen Ganzjahresbad aus Hallen- und Freibad soll bis August 2029 ein modernes, ganzjährig nutzbares Angebot für Schul- und Vereinssport, Freizeit und Erholung entstehen. (eg)