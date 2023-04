Rund 350 Zuhörer erleben Interpretationen des Musikvereins

Wenn schon draußen kein Frühlingswetter war, konnte jeder Zuhörer am Sonntag in der Kirche die Jahreszeit eindrucksvoll erleben, denn der Musikverein Walddorfhäslach hatte mit seinem Konzert zum musikalischen Frühlingserwachen eingeladen. FOTO: SANDER

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Auch ohne Sonnenschein kamen am Sonntag etwa 350 Menschen in die evangelische Kirche in Walddorf. Frühlingsgefühle der etwas anderen Art kamen auf, denn der Musikverein Walddorfhäslach ließ den Frühling mit gefühlvollen Interpretationen nach Noten musikalisch erwachen.

Sowohl das Jugendblasorchester als auch die Stammkapelle unter der Leitung von Claudia Krohmer-Rebmann ließen Vorfreude auf die blühende Jahreszeit aufkommen, indem sie kirchliche und biblische Themen in der Kirche erklingen ließen.

Ideen mit großer Wirkung

Ausgerechnet Corona hat dazu beigetragen, dass es eine intensive Verbindung zwischen Musikverein und Kirchengemeinde gibt, denn während der Zwangspausen spielte das Blasorchester mehrfach in der Kirche bei Gottesdiensten. So konnten wenigstens kleine Gruppen für die Gottesdienste proben und Menschen mit den Klängen erfreuen. Dadurch wuchsen die Zusammenarbeit und die Freude daran, »die Welt der Musik in die Kirche als Raum zu bringen«, so Judith Armbruster auf die GEA-Frage, warum das traditionelle Frühjahrskonzert des Vereins nicht wie bisher üblich in der Gemeindehalle stattfand. »Es ist etwas Neues entstanden in der Coronazeit, wir sind mehr zusammengekommen und wir wollen gerne Neues ausprobieren. Das passt zur Jahreszeit Frühling.«

Diese Idee zeigte große Wirkung beim Publikum, wie unschwer am Beifall zu hören war. Schon allein der Auftakt mit dem Jugendblasorchesters und der Ouvertüre »Enjoy the Moment« von Markus Götz, verbreitete eine fröhliche Grundstimmung und ließ die Vielfalt der Blasmusik erkennen. »Baba Yetu« überzeugte auch Nichtkirchgänger, dass Beten Freude machen kann, denn es ist das »Vaterunser« in der Sprache Swahili. Und das Besondere daran ist, dass dieses musikalische Werk des Komponisten Christopher Tin 2005 Titelmelodie des Videospiels »Sid Meier’s Civilization« wurde.

Per Livestream dabei

"Für uns war es ein besonderes Konzert. Thematisch abgestimmt war das in der Kirche für alle ein tolles Erlebnis. Aus dem Publikum haben wir sehr viel sehr positive Resonanz bekommen", so Armbruster. Auch im Livestream waren teilweise 69 Personen dabei und lauschten beispielsweise bei "Music of the Night" von Andrew Lloyd Webber aus "Phantom der Oper, arrangiert von Paul Lavender des Jugendblasorchesters.

Das Stammorchester überzeugte mit »Ross Roy« von Jakob de Haan ebenso wie mit der Interpretation von »the book of Genesis« und »the Bells of Sacrada Familia« oder »into the Joy of Spring«, sodass auch mit den anderen Titeln beider Orchester Frühlingsfreude hörbar war gemäß dem Konzertmotto »Frühlingserwachen«. (mar)