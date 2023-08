Die Fotofalle hat zugeschnappt und gezeigt: Bei Römerstein ist am Dienstag ein Wolf gesichtet worden. Was bisher über das Tier bekannt ist, was der betroffene Jadgpächter dazu sagt und wie Experten die Lage und die Bedrohung einschätzen.

Symbolfoto: Ein Wolf schaut in einem Wildpark hinter einem Baum hervor. Auch bei Römerstein wurde nun einer gesichtet, er ist in eine Fotofalle getappt. Foto: Lino Mirgeler/dpa Symbolfoto: Ein Wolf schaut in einem Wildpark hinter einem Baum hervor. Auch bei Römerstein wurde nun einer gesichtet, er ist in eine Fotofalle getappt. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.