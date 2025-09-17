Nicht nur in Glems sind Glascontainer voll

In diesem Container für Weißglas stapeln sich Gläser und Dosen bis an die Einwurföffnung. In Metzingen und Pliezhausen sind Behälter teilweise so überfüllt gewesen, dass Altglas auch außerhalb des Containers stand.

METZINGEN. Nicht nur im kleinsten Metzinger Teilort Glems sind an Altglascontainern zuletzt viele Gläser und Flaschen zusammengekommen. Auch woanders gibt es in der Sieben-Keltern-Stadt dieses Problem, wie Anna Heimerdinger, die Sprecherin der Metzinger Stadtwerke und der Kommunalen Entsorgungsbetriebe, am Mittwoch mitteilt: »In den vergangenen Tagen sind aus verschiedenen Stadtteilen vermehrt Hinweise eingegangen, dass die Altglascontainer stark ausgelastet und teilweise überfüllt sind.«

Die Entsorgungsfirma Alba nehme die Situation sehr ernst und reagiere nun darauf, heißt es. »Seit Dienstag, 16. September, wird die Glassammlung mit doppelter Fahrzeugkapazität durchgeführt. Damit soll die Entleerung der Container beschleunigt und die Entsorgung für die Bürgerinnen und Bürger wieder reibungslos gewährleistet werden«, teilt Heimerdinger mit. Die Kommunalen Entsorgungsbetriebe bitten die Anwohner um Verständnis für Unannehmlichkeiten. »Das Ziel ist, die Container so schnell wie möglich wieder in den gewohnten Zustand zu versetzen.«

Glas muss sortenrein sein

Der GEA hatte neulich darüber berichtet, dass ein Container für Weißglas in Glems übergequollen war. Dieser war seit Wochen nicht mehr geleert worden. Als Reaktion darauf hatten Bürger ihre weißen Gläser und Flaschen in den Grünglascontainer dort geworfen. Das hatte der Pressesprecher der Entsorgungsfirma Alba, Matthias Braun, allerdings für nicht sinnvoll gehalten: »Um das Glas zu recyceln, muss es sortenrein sein«, hatte er vorige Woche gesagt. Also nur weißes und nur grünes Glas - je nach Behälter.

Alba-Pressesprecher Braun hat sich auf einen ersten GEA-Artikel hin gemeldet, in dem es um übervolle Container und Leerungsengpässe in Pliezhausen ging und nannte die Gründe: »Ein Fahrer ist krank, und ein anderer ist ganz neu und wird erst eingearbeitet, sodass er länger für seine Touren braucht.« Braun kündigte damals an, dass am vergangenen Samstag zwei Lastwagen auf einer Extratour im Einsatz sein werden, um die Situation zu entspannen: »Das Kranfahrzeug leert die Glascontainer, und das Hebefahrzeug räumt die Flaschen vor den Containern weg.« Hinzu kämen weitere Touren in dieser Woche zum Leeren der Altglas-Behälter in Metzingen und der Umgebung. »Es sollten also Ende nächster Woche alle Container wieder leer sein.« Reiche das noch nicht, würden zum nun kommenden Samstag das Kran- und das Hebefahrzeug erneut die Glascontainer anfahren.

Daneben stellen wird geahndet

Zuerst hatte die Gemeinde Pliezhausen ein Foto in ihrem Amtsblatt veröffentlicht, auf dem Gläser und Flaschen auf und vor einem Glascontainer zu sehen sind und so über derzeit volle Altglasbehälter informiert. Stefan Adam, der örtliche Leiter der Haupt- und Bauverwaltung, hatte dem GEA gesagt: »Man nimmt die doch wieder mit heim, wenn der Container voll ist.« Pliezhausen hatte die Einwohner über das Amtsblatt darüber informiert, dass das Abstellen von Flaschen und Gläsern außerhalb der Behälter »eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann«. Daher riet die Gemeindeverwaltung den Bürgern, sich bei übervollen Containern an die Entsorgungsfirma Alba zu wenden. Die weiß nun Bescheid und handelt nicht nur in Pliezhausen. (GEA)