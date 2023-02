Modernisierung: Neuer Bezirkskantor für Popmusik in Bad Urach ins Amt eingeführt

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Sonntag ist der Kirchenmusiker Johannes Weller in der Uracher Amanduskirche in sein neues Amt als Bezirkskantor für Popularmusik eingeführt worden. Der Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen hat diese neue Stelle geschaffen, um der neueren geistlichen Musik in Gottesdienst und Gemeindearbeit ein stärkeres Profil zu geben.

Während seither der Schwerpunkt hauptamtlicher Kirchenmusiker eher auf der klassischen Musik lag, kommt die evangelische Kirche dem wachsenden Bedürfnis von Gemeindegliedern nach, dass auch zeitgenössische geistliche Musik ihren Platz haben soll. Johannes Weller hat eine Ausbildung zum Kantor für Popularmusik in Hessen absolviert. Im Anschluss war er im Kirchenbezirk zum Praktikum bei den Bezirkskantoren Stephen Blaich und Stefan Lust.

Nun soll er Bands und Singteams in den Kirchengemeinden beraten und begleiten und Chorprojekte als niederschwellige Angebote ins Leben rufen.

Dekan Michael Karwounopoulos betonte, dass die Aufgabe des neuen Kantors nicht zuletzt auch eine geistliche Aufgabe sei, um Menschen auf neue Weise mit der Botschaft des Evangeliums zu erreichen. Auch der Landeskirchenmusikdirektor Matthias Hanke war eigens gekommen, um Johannes Weller in seinem neuen Amt zu begrüßen. »Der Kirchenbezirk ist mit dieser Anstellung Vorreiter in der Landeskirche« sagte der für die Kirchenmusik in der Württembergischen Landeskirche Verantwortliche.

Johannes Weller selber stellte sich mit vorgetragenen Liedern und auch mit Liedbegleitungen vor. Zu seinem Verständnis von seiner neuen Aufgabe sagte er den zahlreichen Gottesdienstbesuchern, die aus verschiedenen Gemeinden gekommen waren: »Die Menschen haben heute verschiedene Zugänge zur Musik. Die Popularmusik ist ein wichtiger Zugang, auch wenn ich nicht meine, durch das Singen neuer Lieder alleine werden sich die Kirchen füllen.« (k)