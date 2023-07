Mit dem Festakt in der »neuen« Festhalle startet Bad Urach in den Schäferlauf

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Das Fest der Feste, der Uracher Schäferlauf, steigt erst in 17 Tagen. Gestern war in der Grafenstadt aber auch schon ein ganz besonderer Tag: Am 300. Jahrestag des Schäferlauf-Erlasses durch den württembergischen Herzog Eberhard Ludwig am 5. Juli 1723 hat die Stadt zum Festakt geladen.

Aus ganz verschiedenen Gründen ein ganz besonderer Anlass: Ohne den 5. Juli 1723 wäre Urach keine Schäferlauf-Stadt und gäbe es keine Fünfte Jahreszeit. Und: Der Festakt stieg in der grundsanierten Festhalle, die wie geplant zum Jubiläums-Schäferlauf fertig geworden ist. Das Schmuckstück hat samt neuem Glasanbau rund 8,3 Millionen gekostet, dank stattlicher Landes-und Bundeszuschüsse zahlt die Stadt nur die Hälfte.

Ehrengast war Cem Özdemir. Der kam nicht nur als Bundeslandwirtschaftsminister, sondern vor allem als gebürtiger Uracher. Der Festzug am 23. Juli führt an seinem Elternhaus in der Langen Straße vorbei. Das Organisationsteam im Rathaus hatte gestern Nachmittag das Kunststück vollbringen müssen, das seit Langem geplante Programm kurzfristig auf den Kopf zu stellen, um den Abend doch irgendwie in geregelte Bahnen zu lenken. Die Lösung so einfach wie genial und für die Gäste nicht die schlechteste: Der Empfang mit leckeren Häppchen vom Buffet wurde einfach vorgezogen.

Der Grund: Der Prominente Grünen-Minister war klimafreundlich nicht mit dem Flieger, sondern mit dem Zug angereist. Weil es mit der Pünktlichkeit auf der Schiene so eine Sache ist, war er mit zwei Stunden Verspätung nach Bad Urach gekommen. Seine Rede zum Schäferlauf, der Schäferei und der Festhalle lauschten in der voll besetzten Festhalle – 600 Gäste passen rein – zahlreiche prominente Vertreter aus der Region, aus der Landes- und der Bundespolitik. Am 23. Juli wird Cem Özdemir mit der Festkutsche durch Urach fahren, mit ihm Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Ein ausführlicher Bericht zum Schäferlauf-Festakt folgt in der Freitags-Ausgabe des Reutlinger General-Anzeigers. (and)