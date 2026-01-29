Metzinger Tennisplätze müssen saniert werden

Nach starken Regenfällen war der Center Court auf der Anlage des TC Metzingen am Bongertwasen unbespielbar. Doch 13 Außen- und drei Hallenplätze sind auch ohne Regen sanierungsbedürftig.

METZINGEN. Laura Siegemund hat hier aufgeschlagen, zahlreiche weitere Spitzenspieler etwa bei den Metzingen Open tun es ebenfalls, und noch viel mehr Freizeitsportler. Doch 13 Sand- und drei Hallenplätze des Tennisclubs Metzingen im Bongertwasen sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Das kostet gut 1,2 Millionen Euro. Die Stadt könnte Zuschüsse beim Bund aus der »Sportmilliarde« dafür beantragen - obwohl die Tennisanlage dem Verein gehört. Der Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen.

Vorher gab es allerdings eine kleine Diskussion. »Der TC ist über 90 Jahre alt. Ziel ist, ihn zukunftsträchtig und nachhaltig aufzustellen«, befand FWV-Rat Hans-Joachim Polte. Dem dienen neue Plätze, die anders als die alten keinen Sand mehr enthalten werden und dadurch weniger pflegeintensiv und wasserbedürftig sein werden. Die Halle ging 1975 in Betrieb, acht Freiplätze folgten 1976, drei weitere 1977, vier 1988.

Sport- und Freizeitangebot als Standortfaktor

Der Bundeszuschuss kann bis zu 45 Prozent der anerkannten Projektkosten abdecken, sofern das Vorhaben denn zum Zug kommt. Die Stadt Metzingen hätte mindestens zehn Prozent aufzubringen. Die soll es für Grünen-Fraktionschef Dr. Georg Bräuchle aber nicht zum Nulltarif geben. »Wir haben auch hohe Erwartungen an das Eigen-Engagement des TC«, betonte er. An denen mangelt es laut Robert Schmid (FWV und langjähriges TC-Mitglied) aber schon jetzt nicht.

"Wie viele Begehrlichkeiten wecken wir damit?", hinterfragte Dr. Ursula Wilgenbus (FDP) das Förder-Ansinnen. OB Carmen Haberstroh zog den Fokus breiter: "Wir müssen die Standort-Attraktivität Metzingens sichern - dazu gehört ein gutes Freizeit- und Sportangebot." Für die allerorts heißbegehrten Fachkräfte sei gerade der Tennisverein ein Anknüpfungspunkt, um herzuziehen." Und zum Stichwort Eigen-Engagement: "Bei den Metzingen Open gibt es eine dreistellige Zahl an Helfern."

Die Entscheidung des Bundes über die Projektbezuschussungen im Rahmen der »Sportmilliarde« wird bis Ende Februar erwartet. Vorher muss die Stadt Metzingen bis zum 31. Januar einen Zuwendungsantrag für die Förderung des Projekts des TC Metzingen und eine Projektskizze einreichen. Letzteres ist bereits erfolgt. (GEA)