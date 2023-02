Metzinger Gemeinderat wählt neues Führungspersonal

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ende 2022 hat Jacqueline Lohde nach acht Jahren die Stadt Metzingen verlassen. In ihrer alten Heimat Dessau-Roßlau steht sie an der Spitze des Dezernats »Bauen und Stadtgrün«. Damit ist in Metzingen die Stelle der Baubürgermeisterin oder des Baubürgermeisters frei. Der Gemeinderat wählt in der Sitzung am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses voraussichtlich einen Nachfolger: Die Verwaltung schlägt Markus Haas als neuen Leiter des Baudezernats vor. Der 51-Jährige aus Waldstetten im Ostalbkreis hat ein abgeschlossenes Uni-Studium der Architektur und ein Master of Business-Studium der Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure. Markus Haas leitete zuletzt das Amt für Gebäudewirtschaft bei der 68.000-Einwohner-Stadt Aalen.

Zwei Geschwindigkeiten zum Abi

Patrick Hubertz ist schon Bürgermeister in Metzingen. In der Sitzung am Donnerstag wird wohl er zum »Ersten Bürgermeister« gewählt. Zwar steht sein Namen aus formalen Gründen nicht auf der Sitzungsvorlage, es spricht aber nichts dafür, dass es andere Bewerber gibt. Ebenfalls eine Formsache dürfte die Festsetzung der Besoldungsgruppen des Ersten Beigeordneten (B 3) und des Beigeordneten (B 2) sein. Danach beschäftigt sich das Gremium mit dem Thema Bildung: Die Stadt Metzingen stellt den Antrag auf Verlängerung des Schulversuchs »Zwei Geschwindigkeiten zum Abitur an den allgemeinbildenden Gymnasien« (G9) am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Anschließend werden die Wirtschaftspläne 2023 der Stadtwerke und der Kommunalen Entsorgungsbetriebe (KEM) Metzingen eingebracht. (GEA)