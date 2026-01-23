Metzingen: Wieder weiter auf dem Weg zum Kombibad

Im Freizeitgelände Bongertwasen vor den Toren Metzingens wird das Ganzjahresbad gebaut. Rechts hinten das Ferientagheim, das dafür abgerissen wird.

METZINGEN. Einzig die vier Sitzungs-Grünen blieben dagegen: Mit 17 Ja-Stimmen und ohne Enthaltung hat der Metzinger Gemeinderat am Donnerstag den geänderten Bebauungsplan für das Freizeitgelände Bongertwasen verabschiedet und damit eine rechtliche Basis für das Ganzjahresbad geschaffen. Dessen Bau soll spätestens im Juni beginnen und nach gut drei Jahren enden. Im August 2029 soll das Schwimm- und Erlebnisbad mit seiner Saunalandschaft und Gastronomie eröffnet werden.

Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, kann die Gottlob Brodbeck GmbH, die das Bad mit zahlreichen weiteren, teils bundesweit bekannten Unternehmen errichten wird, die Baugenehmigung bekommen. Die Finanzierung des knapp 70 Millionen Euro teuren Projekts sehen Stadtverwaltung und Stadtwerke als gesichert an, allerdings müssen die Stadtwerke Kredite in Höhe von 48,8 Millionen Euro aufnehmen.

»Es ist die letzte Chance, das Projekt deutlich zu verkleinern«

Einstimmig hat der Gemeinderat zudem beschlossen, einen Förderantrag beim Bund für das Großprojekt zu stellen. Damit könnten im optimalen Fall 45 Prozent der Kosten, höchstens allerdings acht Millionen Euro, aus Berlin gedeckt werden. Schon 2023 hatte sich die Stadt Metzingen für das Förderprogramm beworben, war aber nicht zum Zuge gekommen. Regelmäßig sind solche Programme überzeichnet. OB Carmen Haberstroh sieht diesmal »vielleicht bessere Chancen. Das Projekt ist jetzt abschlussreif«.

Die Entscheidungsfindung für den Bebauungsplan nahm Grünen-Fraktionschef Dr. Georg Bräuchle erneut zum Anlass, das 2018 mit 70-Prozent-Bürgermehrheit beschlossene Kombibad insgesamt infrage zu stellen. »Es ist die letzte Chance, das Projekt deutlich zu verkleinern«, meinte er, der weder eine Sauna noch ein Erlebnisbad in Metzingen möchte. Die Grünen beantragten, die Entscheidung über die Planänderung zu vertagen und »Optionen zu prüfen, die Investitionen signifikant zu senken«, scheiterten aber an der Ratsmehrheit.

»Wir müssen das Bad auf die Strecke bringen, sonst verlieren wir die Bürger, die für es waren «

»Wenn wir jetzt vertagen und neu planen, werden wir Regressansprüche des Unternehmens haben«, konterte CDU-Fraktionssprecher Eckart Ruopp und verwies auf die beispielhafte Bürgerbeteiligung zum Bad. »Wir sollten jetzt weitergehen.« - »Es ist ein absolutes No-Go, da runterzugehen«, meinte auch FWV-Amtskollege Stefan Köhler und verwies auf den gefundenen Bad-Kompromiss, der auch Verkleinerungen enthält, »die Baukosten würden explodieren, wir würden es uns schlichtweg nicht mehr leisten können.« Noch hängt ein »Preisschild« von Brodbeck am Bad.

Sofie Basagiorgis-Digel (ebenfalls FWV) führte die Glaubwürdigkeit der Kommunalpolitik ins Feld: »Wir müssen das Bad auf die Strecke bringen, sonst verlieren wir die Bürger, die für es waren.« OB Haberstroh argumentierte erneut damit, dass eine Sanierung der ausfallgefährdeten bestehenden Bäder nicht günstiger käme als der Neubau des Kombibads. »Es ist uns wichtig, ein Bad zu haben und Qualität zu erzielen.« (GEA)